Putin ve Abbas'tan Filistin Anlaşması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin'deki durumu ele aldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi marjında Putin, Abbas ile bir araya geldi.

Putin, ağustosta Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmeden bu yana Orta Doğu'daki durumun daha da kötüleştiğine dikkati çekerek, 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, Lübnan'da ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde olayların ağırlaştığını dile getirdi.

Rusya'nın tutumunun ilkeli olduğunu vurgulayan Putin, "Akan kanın bir an önce durdurulmasından ve ihtiyaç sahibi herkese insani yardım sağlanmasından yanayız. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede kalıcı barışın ancak uluslararası hukuk temelleri üzerinde İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olacak bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağının altını çizen Putin, "Rusya, geleneksel olarak Orta Doğu'daki yerleşim sorunlarına özel önem veriyor. BRICS Başkanlığımız çerçevesinde de bu konuda çalışmalar yaptık. Toplantıda ve ikili temaslarda da katılımcı ülkeler de benzer yaklaşımlar sergiliyor." dedi.

"Filistinliler, Batı Şeria'dan asla ayrılmayacakları gibi Gazze'den de asla ayrılmayacaklar"

Filistin Devlet Başkanı Abbas da BRICS Zirvesi çerçevesindeki etkinlik ve faaliyetlerin kendilerini çok etkilediğini belirterek, bir gün BRICS'in çalışmalarına üye, ortak veya gözlemci olarak katılmak istediklerini söyledi.

Filistin topraklarındaki İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan kayıpları anlatan Abbas, "Ne istiyoruz? Sadece askeri eylemlerin durdurulmasını. Prensipte herkesin istediği şey. Umuyoruz ki bunu başarabiliriz ve sonrasında sivillerin acılarını hafifletmek için insani yardım dağıtımını başlatabilir ve bu yardımın hacmini artırabiliriz." diye konuştu.

Üzerinde durulması gereken bir diğer konunun daha bulunduğunu kaydeden Abbas, "Filistinliler, Batı Şeria'dan asla ayrılmayacakları gibi Gazze'den de asla ayrılmayacaklar. Bu, önemli bir şey. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu da bunu yapmaya, Filistinlileri kendi topraklarından çıkarmaya çalışıyor ama biz buna asla razı olmayacağız." dedi.

Gazze'de Hamas'ın 2007'de yönetime geldiğini anımsatan Abbas, "Ama biz ülkemizin bu kısmına hiçbir zaman yabancı cisim gözüyle bakmadık." ifadesini kullandı.

Filistin meselesinde Putin'in diyalog çağrısına katıldıklarını ancak bunun uluslararası meşru çerçevede gerçekleşmesinin önemli olduğunun altını çizen Abbas, "ABD ve bazı Arap ülkeleri bizim anlamadığımız, anlaşılmaz çağrılar yapıyorlar. Biz, bunları kabul etmiyoruz, iç işlerimize müdahale olarak görüyoruz. Bunu söylerken belli kişilikleri belli pozisyonlara atamak istediklerini kastediyorum." şeklinde konuştu.