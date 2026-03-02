Putin ve Selman'dan Orta Doğu Gerginliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin ve Selman'dan Orta Doğu Gerginliği Görüşmesi

02.03.2026 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin ile Selman, İran'a yönelik saldırılarla gerginleşen durumu ele aldı, diplomasi vurgulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucunda Orta Doğu'da gerginleşen durumun ele alındığı görüşmede, her iki taraf, bazı Arap ülkelerini etkileyen ve felaket sonuçlar doğurabilecek gerginliğin artması riskleri konusunda endişelerini dile getirdi.

Putin, bu bağlamda, mevcut durumun diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Selman da İran ve Körfez ülkeleriyle dostane ilişkileri olan Rusya'nın bu konuda olumlu ve istikrarlı rol oynayabileceği görüşünü paylaştı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Selman'dan Orta Doğu Gerginliği Görüşmesi - Son Dakika

İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi İran devlet televizyonu hacklendi, ekrana Netanyahu geldi
Tahran’da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu Tahran'da hastane vuruldu, hemşireler yeni doğan bebeklere koştu
İşte ABD’nin Devrim Muhafızları Karargahı’nı vurduğu anlar İşte ABD'nin Devrim Muhafızları Karargahı'nı vurduğu anlar
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran’a büyük tepki Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki
İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı İran İstihbarat Bakanlığı Füze Saldırısına Uğradı

18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:17
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 19:32:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Putin ve Selman'dan Orta Doğu Gerginliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.