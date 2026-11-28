MOSKOVA, 28 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin yeni nükleer denizaltısı Perm'in Pasifik Filosu'na katılarak muharebe görevine başlayacağını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin cuma günü Rusya'nın kuzeybatısındaki önemli gemi inşa merkezlerinden Severodvinsk'teki Sevmash tersanesinde, Perm denizaltısına Rus donanması bayrağı çekilmesi törenine katıldı.

Putin, Perm'in son altı yılda Rus donanmasına teslim edilen beşinci Yasen-M sınıfı nükleer denizaltı olduğunu belirterek, Rusya'nın küresel stratejik öneme sahip silah sistemleri arasında yer alan bu gelişmiş denizaltıları inşa edebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu kaydetti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Perm, dördüncü nesil, çok amaçlı bir nükleer denizaltı olmasının yanı sıra standart silah donanımında Zircon hipersonik seyir füzelerine yer verilen ilk Rus denizaltısı olma özelliğini taşıyor.

Yasen-M sınıfı denizaltılar, dünya okyanuslarının çeşitli bölgelerinde tespit edilmeden faaliyet gösterecek şekilde tasarlandı. Putin, Pasifik Filosu'na katılacak Perm'in Rusya'nın deniz sınırlarını koruyacağını söyledi.

Denizaltı filosu başta olmak üzere donanmayı genişletmeye ve modernize etmeye devam etmeyi planladıklarını belirten Putin, Sevmash tersanesinde çeşitli türlerde nükleer enerjili denizaltıların inşasının sürdüğünü kaydetti. Putin, 2030 yılına kadar donanmaya beş füze taşıyıcı denizaltının teslim edilmesinin planlandığını, bunlardan üçünün Yasen-M sınıfında olacağını ifade etti.

Putin, seri gemi üretiminin artırılması ve silah sistemlerinin modernizasyonuna yönelik adımların, gemi inşa ve savunma sanayilerinde faaliyetlerin istikrarlı biçimde sürdürülmesine katkı sağlayacağını, ileri teknolojilerin geliştirilmesini teşvik edeceğini ve Rusya'nın savunma kapasitesi ile teknolojik egemenliğini güçlendireceğini belirtti.