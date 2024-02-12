Qingdao'da Bahar Bayramı Tatili Işıklarla Kutlandı - Son Dakika
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Qingdao'da Bahar Bayramı Tatili Işıklarla Kutlandı

Qingdao\'da Bahar Bayramı Tatili Işıklarla Kutlandı

Qingdao'nun Chengyang Bölgesi'nde doğal güzelliğiyle ünlü bir alan, Bahar Bayramı tatili boyunca ışık enstalasyonlarıyla süslendi ve çeşitli sahne performanslarına ev sahipliği yaptı.

12.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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QİNGDAO, 12 Şubat (Xinhua) -- Bahar Bayramı tatili boyunca geceleri daha fazla ziyaretçi çekmek için Qingdao'nun Chengyang Bölgesi'nde doğal güzelliğiyle ünlü bir alan, ışık enstalasyonlarıyla donatıldı. Alanda çeşitli sahne performansları da düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

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