Qingdao Limanı APEC rotalarını genişletti, dış ticaret yük hacmi bu yıl arttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Qingdao Limanı, APEC ekonomileri arasındaki deniz taşımacılığı ağını genişletiyor ve bu yılki yük ithalat ve ihracat hacminde artış kaydedildi. Limanın hizmet verdiği yaklaşık 240 dış ticaret rotasının yüzde 60'a yakınını Çin ile APEC ortakları arasındaki hatlar oluşturuyor.
QİNGDAO, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomileri arasındaki deniz taşımacılığı ağını genişletiyor.
APEC ekonomilerini birbirine bağlayan rotaları sürekli artıran limanın bu yılki yük ithalat ve ihracat hacminde artış kaydedildi.
Qingdao Limanı'nın hizmet verdiği yaklaşık 240 dış ticaret rotasından yüzde 60'a yakını, Çin ile APEC ortakları arasındaki hatlardan oluşuyor. Söz konusu rotalar, Çin-APEC ticaretinin verimliliğine katkıda bulunuyor.
Kaynak: Xinhua
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