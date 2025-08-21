Qixi Festivali'nde Toplu Düğün

ZHUJİ, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhuji kentine bağlı Dongbaihu kasabasında düzenlenen halk kültürü etkinliği sırasında toplu düğün törenine katılan çiftler, 20 Ağustos 2025.

Çin Sevgililer Günü olarak bilinen geleneksel Qixi Festivali'ni kutlamak üzere Dongbaihu kasabasında bir dizi halk kültürü ve turizm etkinliği düzenlendi. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)