QUANZHOU, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin kıyı şeridi boyunca yer alan Quanzhou kenti, özellikle antik Çin'in Song Hanedanlığı (960-1279) ve Yuan Hanedanlığı (1271-1368) dönemlerinde tarihi Deniz İpek Yolu üzerinde bulunan dünyanın en büyük limanlarından biriydi.
Quanzhou'nun Licheng bölgesinde yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanı kaplayan tarihi merkez, kentin zengin ve çeşitliliğe sahip kültürünü yansıtıyor.
Son Dakika › Güncel › Quanzhou: Tarihi Deniz İpek Yolu'nun İncisi - Son Dakika
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