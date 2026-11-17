İsrail'de, 27 Ekim seçimleri öncesinde polise "istihbarat" sağlayarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden Raam'ın aktivistlerinin seçim günü gözaltına alınmasına neden olan kişinin, eski İsrail Başbakanlık Ofisi çalışanı Daniel Greenberg olduğu ve seçimlerden iki hafta önce Netanyahu ile bir araya geldiği doğrulandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Greenberg'in seçimlerden iki hafta önce Netanyahu ve Genel Sekreteri Ido Norden ile İsrail'in kuzeyinde bir araya geldiğini bildirdi.

Haberde, görüşmenin "27 Ekim seçimlerinde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin oy çaldığı" iddiası üzerine kurulu kumpas hazırlıklarına başlamak için yapıldığı ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Greenberg'in avukatı Avichai Yehosef, Netanyahu ile müvekkili arasında bağlantı olduğunu ve seçimlerden yaklaşık iki hafta önce söz konusu görüşmenin gerçekleştiğini doğruladı.

Yehosef, müvekkilinin herhangi bir siyasi parti ile bağlantısı olmadığını ileri sürerek, Greenberg'in bahsi geçen istihbarata bir Arap milletvekili vasıtasıyla ulaştığını ve bunu aktardığı Netanyahu'nun Genel Sekreteri Norden'in onu polise yönlendirdiğini iddia etti.

Greenberg'in 6 ay öncesine kadar İsrail Başbakanlık Ofisi çalışanı olduğunu kaydeden Yehosef, istihbaratı sağladığını iddia ettiği Arap milletvekilinin bunu kasıtlı yaptığını savundu.

Netanyahu'nun Genel Sekreteri Norden'in, "kendisine istihbarat ulaştıranın sıradan bir İsrail vatandaşı olduğunu ve şahsı İsrail polisine yönlendirdiğini" iddia etmesi dikkati çekmişti.

Norden, söz ettiği şahsın eski İsrail Başbakanlık Ofisi çalışanı Greenberg olduğundan ve Netanyahu ile seçimlerden iki hafta önce görüştüklerinden bahsetmemişti.

Netanyahu'nun ofisi, kumpasla suçlanıyor

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, geçici Başbakan Netanyahu'nun 27 Ekim seçimlerinde tarihi başarı elde eden İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri "seçimleri çaldıkları" iddiasıyla hedef almak için iç istihbarat servisi Şin-Bet'i (Şabak) ve polisi kullandığını iddia etmişti.

Seçim günü Raam Partisi aktivistlerinin gözaltına alınmasının Netanyahu'ya yakın kişiler tarafından önceden planlandığı ve Netanyahu'nun bu plan çerçevesinde "seçimlerde usulsüzlük yapıldığı" iddialarını seçim günü gündeme getirdiği aktarılmıştı.

Polisin sistemine giren sahte istihbarat bilgileriyle kurulan kumpas sonucunda seçim günü en az 14 polis memuruyla 3 Raam aktivistinin evine arama ve yakalama kararı olmaksızın baskın düzenlendiğine işaret edilmişti.

İsrail polisi, iddialara ilişkin iç soruşturma başlatırken İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, cezai soruşturma açılması ihtimalini değerlendirdiğini duyurmuştu.