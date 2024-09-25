Rabat'ta İsrail'e Karşı Protesto

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Fas'ın başkenti Rabat'ta onlarca kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı ve Lübnan'a düzenlediği saldırıları kınamak için gösteri düzenledi.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin organize ettiği protestoda onlarca Faslı, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplandı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'i durdurmak için müdahale etmesini talep eden sloganlar attı.

Batılı ülkelerin İsrail'e sağladığı geniş desteği kınayan göstericiler, uluslararası toplumun Tel Aviv'in işlemeyi sürdürdüğü suçlarını durdurmadaki başarısızlığını da kınadı.

İsrail ile normalleşmenin ve tüm anlaşmaların iptal edilmesini talep eden pankartlar taşıyan göstericiler, "Allah'a söz veriyoruz ki unutmayacağız, Filistin gözümüzde", "Halkın selamı Lübnan direnişine" ve "Siyonistler dışarıya çıksın. Fas özgür toprağımızdır" sloganları attı.

Protestonun sonunda İsrail bayrağını yakan protestocular, Filistin davasını desteklemek için gösterilerine devam edeceklerini belirttiler.

Fas Filistin'i Destekleme Cephesi Üyesi Abdulilah Binabdusselam, protesto sırasında yaptığı konuşmada, Fas halkının Filistin'i desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Filistin, Lübnan, Yemen ve Irak'taki direnişi öven Binabdusselam, bunu "Filistin halkına destek sağlayan ve acılarını hafifleten bir güç" olarak değerlendirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 467 Filistinli öldü, 95 bin 921 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail Lübnan'da 558 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.