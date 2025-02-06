Radev Savunma Harcamalarını Eleştirdi

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SOFYA, 6 Şubat (Xinhua) -- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, savunma harcamalarının artırılması önerilerine yönelik endişelerini dile getirdi.

Radev, çarşamba günü The Economist Bulgaristan İş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada NATO ve Avrupa Komisyonu tarafından savunma harcamalarının artırılması çağrıları yapıldığını ancak bu konuda gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine ulaşmanın son derece güç olacağını belirtti.

"Savunma konusunda GSYİH'nin yüzde 1'i düzeyindeki bir artış bile birçok Avrupa ülkesi için muazzam bir bütçe yükü anlamına geliyor" diyen Radev, söz konusu çağrıların haklı şekilde endişeyle karşılandığını kaydetti.

Radev, "Savunma harcamalarımızı, ancak tüm üye devletler arasında uyum sağlanmasına yönelik belli ilkelere riayet ederek artırabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

2019 yılında Londra'da düzenlene NATO zirvesinde adil yük paylaşımının önemli bir gündem maddesi olduğunu ve her üyenin savunmaya GSYİH'nin yüzde 2'sini ayırmasının hedeflendiğini hatırlatan Radev, bu yaklaşımın adil olup olmadığı konusunda kuşkularını dile getirdi.

Radev, askeri ekipmanlarını kendileri üreten büyük ülkelerin, savunma harcamalarını kendi ekonomilerine, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya gibi küçük ülkelerin ise bu fonları kendi ekonomi ve sosyal sistemlerinden alarak zengin ülkelerin ekonomilerine yatırdığını ifade etti.