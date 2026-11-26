İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF), insansız hava araçlarından (İHA) gelebilecek olası saldırılara karşı savaş uçaklarını geceleri hangarlara ve korunaklı alanlara taşıdığı öne sürüldü.

İngiltere merkezli Sky News'ün haberine göre, RAF, artan güvenlik tehditleri nedeniyle askeri uçaklarını korumaya yönelik yeni önlemler almaya başladı.

Bu kapsamda, savaş uçakları geceleri hangarlara ve güçlendirilmiş sığınaklara taşındı. Yeterli korumanın bulunmadığı hava üslerinde ve pist yakınlarında konuşlandırılan savaş uçaklarının çevresine de İHA saldırılarına karşı koruyucu ağlar yerleştirilmesi planlandı.

Söz konusu önlemlerin, İngiltere'nin artan tehditler karşısında ülke içindeki askeri savunmasını güçlendirme çabalarının parçası olduğu ileri sürüldü.

RAF, savaş uçaklarını farklı üslere dağıtmaya hazırlanıyor

RAF Komutanı Orgeneral Harv Smyth de katıldığı bir etkinlikte, olası bir çatışma durumunda savaş uçaklarının farklı hava üslerine dağıtılmasının önemine işaret etti.

Smyth, İngiltere'deki askeri üslerin de saldırı tehdidi altında kalabileceği bir senaryoya hazırlandıklarını, uçakların gerektiğinde hızla farklı noktalara konuşlandırılabilmesi gerektiğini belirtti.

RAF Brize Norton Üssü'nde yaz aylarında yürütülen pist inşaatı nedeniyle uçakların farklı üslere dağıtıldığını hatırlatan Smyth, bu süreçte operasyonların kesintisiz sürdürüldüğünü kaydetti.

Smyth, söz konusu uygulamanın, RAF'ın uçaklarını ülke genelindeki farklı noktalara dağıtarak faaliyetlerini sürdürebileceğini gösterdiğini ifade etti.

İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 ve İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya askeri malzeme sağlayan İngiliz şirketlerini Rusya kaynaklı sabotaj tehdidine karşı uyarmıştı.