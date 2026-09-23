RAF Uzay Komutanı Thompson cinsel saldırı ve hırsızlık suçlamasıyla görevden alındı

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Uzay Komutanı Tümgeneral James Thompson, cinsel saldırı ve hırsızlık suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Uzay Komutanı Tümgeneral Thompson, yetişkine yönelik cinsel saldırı ve hırsızlık suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Göreve bu yılın haziran ayında getirilen Thompson'un, hırsızlık suçlamasıyla ilgili askeri savcılığa sevk edildiği, cinsel saldırı iddialarına ilişkin incelemenin ise devam ettiği aktarıldı.

RAF sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Hava Tümgeneral James Thompson, bir soruşturmanın parçası olarak peşin hüküm oluşturmayacak şekilde görevden uzaklaştırıldı. Birleşik Krallık Uzay Komutanlığının başına geçici olarak Tuğgeneral Darren Whiteley getirildi." ifadesini kullandı.