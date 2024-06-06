Antalya\'da rahim nakli sonrası anne olan Derya Sert\'in oğlu Ömer Özkan, 4\'üncü yaş pastasını nakli gerçekleştiren doktorlarıyla kesti

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Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle anne olan Derya Sert'in oğlu Ömer Özkan, 4'üncü yaş pastasını nakli gerçekleştiren doktorlarıyla kesti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 2011'de dünyada ilk olduğu bildirilen operasyonla kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşayan Derya Sert, eşi Mustafa Sert ve oğlu "Ömer Özkan" ile nakli gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, minik Ömer Özkan'ın doğum günü pastası kesildi.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ömer Özkan'ı görünce çok duygulandığını söyledi.

Anne olmak isteyen çok sayıda kadının bu anı özlemle beklediğini vurgulayan Özkan, "Bu anlamda hem Derya hem de ülkemiz ve dünya için çok özel bir ameliyat. Birçok ameliyat yaptık, çok farklı ameliyatlar yaptık ama rahim nakli farklıydı. Hiçbir zaman bağımızın kopmayacağı bir işti." dedi.

Dünyada 75'in üzerinde rahim nakli yapıldığı bilgisini veren Özkan, "Bu nakillerle 35'in üzerinde çocuk dünyaya geldi. Dünyadaki bütün ameliyatlarda "Özkan tekniği" kullanıldı. O anlamda literatüre çok ciddi bir katkı sağladık." diye konuştu.

2025 Dünya Rahim Nakli Kongresi, Antalya'da yapılacak

Dünya Rahim Nakli Kongresi'nin 2025 yılında Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleneceğini açıklayan Özkan, şöyle konuştu:

"2025 yılının eylül ayında kongreyi gerçekleştireceğiz. Bütün dünyada rahim nakli yapan ekipler burada buluşacağız. Bu kongrede karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak. Rahim nakli canlı ve kadavradan yapılabiliyor. Doğuştan rahmi olmayan ya da bir şekilde kazadan, kanamadan veya başka sebeplerden dolayı rahimini kaybetmiş kadınlara yapılabilir bu ameliyat. Ancak kendi yumurtaları olmalı ve yumurtaları sağlam olmalı. Çünkü kendi genetiğini taşıyan, kendi bebeği olması lazım. Yoksa taşıyıcı annelik olur. Nakil için çok fazla talep var."

Prof. Dr. Ömer Özkan da dünyada 5 bin kadından birinin çocuk sahibi olmak için rahim nakline ihtiyacının bulunduğunu dile getirdi.

Özkan, rahim naklinde böbrek ve karaciğer nakilleri gibi hayat boyu ilaç kullanma zorunluluğunun bulunmadığını aktardı.

Derya Sert de 4 yılın çok hızlı geçtiğini ifade etti. Oğluyla çok mutlu olduğunu kaydeden Sert, "Dünyada bir ilk olduğu için bayağı uzun bir yol katettik ama sabrın sonu selamettir. Biz de çok şükür ulaştık ona." ifadelerini kullandı.