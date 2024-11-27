Rahmi M. Koç Müzesi 30. Yılını 'Beygir Gücü' Sergisiyle Kutladı - Son Dakika
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Rahmi M. Koç Müzesi 30. Yılını 'Beygir Gücü' Sergisiyle Kutladı

Rahmi M. Koç Müzesi 30. Yılını \'Beygir Gücü\' Sergisiyle Kutladı

Beyoğlu'nda bulunan Rahmi M. Koç Müzesi, 30. yılı şerefine 'Beygir Gücü' adlı özel bir sergi açtı. Sergide klasik otomobiller ve sanat heykelleri sergilendi. Açılış gecesine İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı katıldı. Ayrıca Hasköy Caddesi'nin ismi, 'Rahmi M. Koç Caddesi' olarak değiştirildi.

27.11.2024 15:03  Güncelleme: 15:04
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(İSTANBUL)- Beyoğlu'nun hafıza mekanlarından Rahmi M. Koç Müzesi'nin 30. yılı kutlamaları kapsamında "Beygir Gücü" adlı özel bir sergi açıldı. "Atın otomobille, sanatın mühendislikle buluştuğu müthiş bir tarihsel yolculuk" temasıyla düzenlenen sergide, klasik otomobiller ve sanat eseri niteliğindeki at heykelleri bir araya getirildi. Rahmi M. Koç'un ev sahipliğinde gerçekleşen sergi tanıtım gecesine, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Haliç kıyısında yer alan Rahmi M. Koç Müzesi, 30'uncu yılını "Beygir Gücü" adlı özel bir sergiyle kutladı. Koç Holding Şeref Başkanı ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rahmi M. Koç'un ev sahipliğinde gerçekleşen sergi tanıtım gecesine, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve pek çok davetli katıldı.

Atın otomobille, sanatın mühendislikle buluşması

"Atın otomobille, sanatın mühendislikle buluştuğu müthiş bir tarihsel yolculuk" temasıyla düzenlenen sergide, klasik otomobiller ve sanat eseri niteliğindeki at heykelleri bir arada sergileniyor. Rahmi M. Koç, açılış konuşmasında paha biçilmez otomobillerini müzeye emanet eden koleksiyonerlere, at heykellerine katkı sağlayan sanatçılara ve sponsorlara teşekkür etti.

Hasköy Caddesi'nin adı değiştirildi

Gecede bir başka önemli duyuru ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Beyoğlu'nun en işlek caddelerinden birisi olan ve Rahmi M. Koç Müzesi'nin yer aldığı Hasköy Caddesi'nin isminin "Rahmi M. Koç Caddesi" olarak değiştirildiğini açıkladı. Rahmi Koç'a, üzerinde yeni cadde adının yazılı olduğu bir sokak tabelası hediye edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rahmi M. Koç Müzesi 30. Yılını 'Beygir Gücü' Sergisiyle Kutladı - Son Dakika

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