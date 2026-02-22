Ramazan Ayında Hane Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan Ayında Hane Ziyaretleri

Ramazan Ayında Hane Ziyaretleri
22.02.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Siirt İl Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor.

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ile İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, ramazan ayı dolayısıyla hane ziyaretlerinde bulunuyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özturan ve Mavi beraberindeki partililerle ramazan ayı kapsamında ziyarette bulundukları mahallelerde hane ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Özturan ve Mavi, görüşmelerde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanıyor.

Özturan ve Mavi, davet edildikleri hanelerde de iftarda konuk oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özturan, ramazan ayının birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Mavi ise Ulus, Barış, Çal ve Sakarya mahallelerinde ziyaretlerini tamamladıklarını, her gün 30 haneyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Mavi, mahalle ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Ayında Hane Ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:22:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Ramazan Ayında Hane Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.