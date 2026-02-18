Ramazan Ayında Manevi Değerlendirme - Son Dakika
Ramazan Ayında Manevi Değerlendirme

18.02.2026 18:47
Diyanet Başkanı Arpaguş, ramazan ayının ruhunu ve ibadetlerini önemseyerek duaların artırılmasını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Çağın baş döndürücü hızıyla savrulan zihinlerimizi teskin etmek, bunalan gönüllerimize inşirah vermek, kulluk yönündeki istikametimizi tahkim etmek için ramazan-ı şerifi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Arpaguş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, zihin ve gönül dünyasına nice güzellikler taşıyan kutlu bir mevsime ulaşmanın sevinç ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Bu akşam kılınacak teravih namazının ardından yarın tutulacak oruçla ramazan-ı şerife girileceğine işaret eden Arpaguş, şunları kaydetti:

"Bizleri rahmet, mağfiret ve ebedi kurtuluşun müjdecisi bu mübarek günlere yeniden kavuşturan Cenab-ı Hak'ka sonsuz hamd ediyoruz. Ramazan-ı şerifin ülkemiz, milletimiz ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını onun dergah-ı uluhiyetinden niyaz ediyoruz. Ramazan, bir Kur'an ayıdır. İnsanlık için hidayet, rahmet ve şifa kaynağı olarak gönderilen yüce kitabımız Kur'an-ı azimüşşan, bu ayda nazil olmaya başlamıştır. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen bir gecede, Leyle-i Kadir'de indirilmeye başlanan ilahi kelam, hak ile batılı birbirinden ayırmış, cehaletin, zulmün ve her türlü kötülüğün kavurucu ateşiyle çoraklaşan yüreklere ab-ı hayat olmuştur. Yeryüzü kıyamete kadar parlayacak bu ilahi kandilin nuruyla aydınlığa kavuşmuştur."

Arpaguş, ramazan ayının bir ibadet, tefekkür ve tezekkür mevsimi olduğunu hatırlatarak, "Ey iman edenler. Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı." fermanının, orucun takvaya ulaşma vesilesi olduğunu haber verdiğini aktardı.

İnanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutanların geçmiş günahlarının bağışlanacağının müjdelendiğini anımsatan Arpaguş, "Ruhları arındıran, kötülüklerden alıkoyan ve kişiye istikamet kazandıran yönüyle bu rahmet iklimi, hayata bir anlam ve değer katmakta, sahuru, iftarı, teravihi, mukabelesi, itikafı, Kadir Gecesi ve daha pek çok feyiz ve bereketiyle zihinlerin ve gönüllerin ihyasına önemli katkılar sunmaktadır. Bu itibarla vahyin nüzulüyle şereflenen ramazan ayının bereketli günlerinde öncelikle Kur'an'ın muhabbetiyle kalplerimizi yumuşatmaya, zihinlerimizi berraklaştırmaya ve vicdanlarımızı hassaslaştırmaya gayret etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimizi sevindirmeliyiz"

Allah'ın yeryüzüne rahmetinin bolca tecelli ettiği bu kutlu zamanda oruç ve namaz gibi ibadetlerle ruhu arındırmanın, fitre, zekat ve sadakalarla nefsi terbiye etmenin, tefekkür ve tezekkürle yenilenmenin çabası içinde olunması gerektiğini vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Ramazanın manevi atmosferinden hakkıyla istifade ederek ibadet ile ahlak, mabetle hayat arasındaki bağı güçlendirmeli, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bilincimizi pekiştirmeli, tüm hayatımızı Kur'an ve sünnetin rehberliğiyle yeniden şekillendirmeliyiz. Çağın baş döndürücü hızıyla savrulan zihinlerimizi teskin etmek, bunalan gönüllerimize inşirah vermek, kulluk yönündeki istikametimizi tahkim etmek için ramazan-ı şerifi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Diğer yandan bu rahmet ikliminde hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabbimizin sonsuz merhametine sığınmalı, samimiyetle dua ve niyazda bulunmalı, tüm mümin kardeşlerimizi de dualarımıza dahil etmeliyiz."

Hayra yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu bu günlerde, iyiliklerimizi çoğaltmanın ve özellikle mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimizi fiili dualarımızla, fitre, zekat ve sadakalarımızla sevindirmenin gayreti içinde olmalıyız. Bu bilinç ve gaye ile eda edeceğimiz ibadetler ve yapacağımız iyilikler, rahmet ikliminin bereketiyle bizleri elbette nice güzel neticelere ulaştıracaktır. Bu vesileyle aziz milletimizin ve alem-i İslam'ın ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

