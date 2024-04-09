Ramazan Bayramı Tatilinde Radarla Hız Kontrolü Yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ramazan Bayramı Tatilinde Radarla Hız Kontrolü Yapılıyor

Ramazan Bayramı Tatilinde Radarla Hız Kontrolü Yapılıyor

Ramazan Bayramı tatili süresince ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için uygulanan tedbirler kapsamında geceleri de radarla hız kontrolü yapılıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşları aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyararak, bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre gece ve gündüz radarlı trafik kontrolleri ile hız ihlallerinin yapılmaması için denetimlerin devam edeceğini belirtti. Ankara'da yapılan denetimlerde trafik kazalarının yüzde 38'inin ve can kayıplarının yüzde 50'sinin aşırı hız kaynaklı olduğu vurgulandı. Sürücülere uzun süreli yolculuklarda her 2 saatte mola vermeleri, hız sınırlarına uymaları ve trafik kurallarına saygılı olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

09.04.2024 10:21  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatili süresince ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için uygulanan tedbirler kapsamında geceleri de radarla hız kontrolü yapılıyor.

Bayram tatili başlamadan sürücülere, "Aşırı hızdan kaçının, lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil ve aklımızdan çıkarmayalım, 'Hayatla yarışılmaz.'" uyarısında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA muhabirine, şunları kaydetti:

"Denetimlerimizin tek amacı var, Ramazan Bayramı tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Bu nedenle bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre gece ve gündüz radarlı trafik kontrolleri ile hız ihlallerinin yapılmaması için denetim yapıyoruz."

AA, radar denetimini görüntüledi

Bu kapsamda, Ankara'da Özal Bulvarı'nda mobil radar aracıyla gece yapılan denetim, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Özgür Gencer de denetimin ardından yaptığı açıklamada, trafik kazalarının yüzde 38'inin ve can kayıplarının yüzde 50'sinin aşırı hız kaynaklığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız, cezai işlem uygulamak değil azami hız sınırlarına uyulması. Bu bilinci oluşturmak için elektronik denetim sistemleriyle ve buna ek olarak mobil radar araçlarıyla da gece-gündüz kesintisiz denetim yapıyoruz. Ayrıca, sorumluluk alanlarımızda havadan trafik denetimi yapıyoruz, ihlalleri tespit ediyoruz ve trafik yoğunluğu hakkında da bilgi ediniyoruz."

Uzun süreli yolculuklarda her 2 saatte mola verilmeli

Gencer, tedbirlerin iki katına çıkarıldığını belirterek, sürücü ve yolculara, şu uyarılar bulundu:

"Uykusuz, yeterince dinlenmeden yola çıkmamalarını, uzun süreli yolculuklarda her 2 saatte 10 dakika da olsa mola vermelerini rica ediyoruz. Hız sınırlarına uymalarını istiyoruz. Ön ve arka koltukta oturan yolcuların da yolculuk süresince emniyet kemerini takmasını, motosiklet ve motorlu bisiklet kullananların kasklarını takmalarını, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanmamalarını ve önemlisi trafikte sabırlı, saygılı, sakin davranmalarını hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, İçişleri Bakanı, Ankara, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı Tatilinde Radarla Hız Kontrolü Yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın Ticaret Borsası Personelleriyle Bayramlaştı
    10:59 Aydın Ticaret Borsası Personelleriyle Bayramlaştı

    Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bayramın anlam ve önemine ilişkin duygularını dile getirerek, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

  • Aydın Ticaret Borsası Personelleriyle Bayramlaştı
    10:58 Aydın Ticaret Borsası Personelleriyle Bayramlaştı

    Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aydın Ticaret Borsası, AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ve ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş personelleri ile bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bayramın anlam ve önemine ilişkin duygularını dile getirerek, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni etti.

  • Eskişehir'de 30 Motosiklet Sürücüsüne Yaya Yolu İhlali Cezası
    10:55 Eskişehir'de 30 Motosiklet Sürücüsüne Yaya Yolu İhlali Cezası

    Eskişehir'de polis ekiplerinin denetiminde araç trafiğine kapalı yaya yollarına giriş yapan 30 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yaya yollarına girerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 30 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

  • Tokat Belediye Başkanı atlı ziyaretçilerle karşılaştı
    10:52 Tokat Belediye Başkanı atlı ziyaretçilerle karşılaştı

    Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, atla safari yaparak gelen Ceylan Kırca ve Sümmani Yılmaz tarafından beklenmedik bir ziyaretçi grubuyla karşılaştı. Başkan ve vatandaşlar bu ilginç ziyaret karşısında hayrete düştü.


10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:53 Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı
08:39 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 15 il için sarı kodlu uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 15 il için sarı kodlu uyarı
08:38 Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek Gülse Birsel’den yalanlama geldi Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi
08:23 İYİ Parti Eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, genel başkanlık için aday olmayacağını duyurdu İYİ Parti Eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, genel başkanlık için aday olmayacağını duyurdu
07:59 İzmir’de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü İzmir'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldü
07:40 Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Hamilelik heyecanı yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı
23:55 Yılın ilk güneş tutulması milyonlarca kişi tarafından gözlendi Yılın ilk güneş tutulması milyonlarca kişi tarafından gözlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 11:00:04. #1.13#
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı Tatilinde Radarla Hız Kontrolü Yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement