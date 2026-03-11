Ramazan'da Sağlık Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan'da Sağlık Programı

11.03.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, sağlık okuryazarlığını artırmak için 'Ramazan'da Sağlık' programı düzenlendi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şahinbey Millet Camisi'nde "Ramazan'da Sağlık" programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı, sağlıklı yaşama teşvik etmeyi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygın kullanımını hedefledi.

Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Kübra Yıldız Aydın'ın da yer aldığı etkinlikte katılımcılar, tansiyon ve kan şekeri ölçümlerinden boy-kilo değerlendirmelerine, ağız ve diş sağlığı eğitimlerinden evlilik öncesi danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede sağlık hizmetlerinden yararlandı.

Etkinlikte ayrıca organ bağışı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıldı, sigara bağımlılığı ile mücadele konusunda vatandaşlara bilgiler verildi. Vatandaşlara "Sağlıklı Hayat Merkezleri" tanıtılarak, "Alo 182 MHRS" hattı üzerinden randevu oluşturmaya yönlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, toplumun sağlığını korumak ve sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmek için bu tür farkındalık programlarının çok önemli olduğunu belirterek, "Her vatandaşımızın sağlık hizmetlerine kolay erişebilmesi ve önleyici sağlık uygulamalarından faydalanabilmesi önceliğimizdir. Ramazan boyunca benzer çalışmalarımız devam edecek ve sağlıklı yaşam kültürünü hep birlikte yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan'da Sağlık Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:57:36. #7.13#
SON DAKİKA: Ramazan'da Sağlık Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.