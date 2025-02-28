Ramazan'da Şerbet ve Çay Tavsiyesi

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Aktarlar Ramazan ayında en çok Osmanlı şerbeti ve bitki çaylarını tavsiye ediyor

ÇORUM - Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlara susuzluğu azaltmak ve hazımsızlığı gidermek için aktarlar tarafından en çok Osmanlı şerbeti ve bitki çayları tavsiye ediliyor.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar, susuzluk giderici ve sindirimi kolaylaştıran karışımlar için aktarların yolunu tutuyor. Aktarlar ie vatandaşlara en çok bitki çayları ve Osmanlı şerbetini tavsiye ediyor. Çorum'da uzun yıllardır aktarlık yapan ve geleneksel tıp uzmanı olan Hasan Arslan, tüketilecek karışımlar ve bitki çayları kadar beslenme yönteminin de çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ramazan ayında müşterilerine, yemeklerde az su içmeleri, çorbayı yemekten sonra tüketmeleri konularında tavsiyelerde bulunduklarını ifade eden Arslan, Osmanlı şerbeti ve ezene, kimyon, anason gibi mideyi rahatlatıcı bitkilerin yer aldığı çayların tüketilmesinin ise hem sindirimi kolaylaştıracağını hem de susuzluğu gidereceğini söyledi.

"Genelde çorbayı önce içiyorlar"

Ramazan ayında beslenme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi veren Arslan, "Ramazan ayında ecdadımızın beslenme yöntemleri var. Bunları çoğu toplum günümüzde pek bilinmiyor, olabilir ama sosyal medyada bulabilirler. Naçizane tavsiyemiz çorbayı yemekten sonra içmeleridir. Ana yemek yenildikten sonra veya yemek ile birlikte alınabilir. veya ana yemek yenildikten sonra, çorbayı üzerine tüketebiliriz, bu durum yemeği hazmettirir. Bizim toplumumuzda genelde çorbayı önce içiyorlar, bu durum da insanda tıkanma dediğimiz midedeki hazmı durduruyor. Yemek yerken çok su içiyorlar, bunu tavsiye etmiyoruz. Suyu genelde yemekten 1 saat sonra içmelerini tavsiye ediyoruz. Mide asit oranlarını bozuyor, dolayısıyla hazım zorlaşıyor. Genel olarak çoğu kişide duyduğumuz şikayet; şişkinlik. Genelde sahurdan önce ve teravih namazından sonra hazmettirici bitki çaylarımız var, ürünlerimiz var bunları kullanabilirler. Bunu aktar arkadaşlarımızdan istedikleri zaman temin edebilirler" dedi.

"Yemek yenildikten birkaç saat sonra tatlı yiyebilir"

Mideden önce sindirimin ağızda başladığını ifade eden Arslan, "İftarda çok hızlı yemek yeniliyor. Yavaş yemenmesini ve çok çiğnenmesini tavsiye ediyoruz. Çayı ve suyun yemeklerden 1 saat sonra içilmesi daha yararlı olacaktır. En çok yapılan yanlışlardan bir tanesi de yemeğin üzerine tatlı yenilmesi. Yemiş olduğumuz yemeği tamamen zehir, şeker ve yağa çeviriyor. Yemek yenildikten birkaç saat sonra tatlı yiyebilir" diye konuştu.

"Mideyi rahatlatıcı bitkisel ürün kullanabilirler"

Tüketilmesi gereken bitkilerle ilgili konuşan Arslan, "Bize en çok gelen şikayetlerden bir tanesi de namaz esnasında zorluk çeken vatandaşlardan oluyor. Bu sıkıntı ile ilgili olarak yemekten sonra bitki çayı kullanabilirler. Hazmettiren bitki çaylarımız var. Özellikle bunun içerisinde rezene, kimyon, anason gibi bu tarz hazmettirici, mideyi rahatlatıcı bitkisel ürün kullanabilirler. Sahurda demirin indi şerbeti, Osmanlı şerbeti gibi bürünleri yemekle beraber alırsalar şişkinlik, hazımsızlık ve susuzluk gibi sorunları atlatmış olurlar. Genelde doğal hamur tarzlarını kullanmaları tavsiyemdir. Haşlanmış yumurtayı 7'den 70'e herkese tavsiye ediyoruz. Sahurda bir tane yumurta olmazsa olmaz. Gün boyu bir vücudun ihtiyacı olan ne varsa o yumurtada hepsi var. Anadolu kültürüne ait kayısı hoşafı bir numaralı hazmettirici gıdalar arasında. İçerisinde E vitamini var. Hem cilde faydalı hem de bağırsaklara faydalı. Bunlar bulunamazsa marmelatını sulandırıp içsinler. Hoşaftan vazgeçmesinler" şeklinde konuştu.