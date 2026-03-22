Ramazan'da Sosyal Destek Faaliyetleri

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayında sosyal desteklerden eğitim yardımlarına, aşevlerinden gönül coğrafyasına uzanan hizmetlere kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürdü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 2026 yılı Mart ayında toplam 6 bin 816 ihtiyaç sahibine muhtaç aylığı ödemesi gerçekleştirildi. Böylece 3 bin 515 yetim ve/veya öksüz çocuk ile 3 bin 301 engelli vatandaşa kişi başı 9 bin 89,11 TL destek sağlandı. Eğitime verilen destekler kapsamında ise mart ayında toplam 50 bin öğrenciye burs ödemesi yapıldı. Ortaöğrenim düzeyinde 40 bin öğrenciye 1750 TL, yükseköğrenimde 9 bin öğrenciye ve yabancı uyruklu bin öğrenciye ise kişi başı 4 bin TL destek verildi.

HAFIZLIK EĞİTİMİNE DESTEK

Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen iş birliği çerçevesinde hafızlık eğitimine devam eden 3 bin 240 öğrenciye kişi başı 4 bin TL destek sağlandı. Ayrıca İstanbul Fatih Camii'nde yürütülen program kapsamında 45 öğrenci tarafından her sabah Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek vakıf kurucularının ruhuna hediye edildi.

GIDA VE SICAK YEMEK DESTEĞİ

Türkiye genelinde 75 bin 870 haneye kuru gıda kolisi ulaştırıldı. Bunun yanı sıra imaretler aracılığıyla İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Tokat'ta günlük toplam 7 bin 500 kişiye sıcak yemek hizmeti sunuldu. Düzenli destek alan ailelerin sıcak yemekleri, ikamet adreslerine teslim edildi. Ayrıca, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile iş birliği içerisinde 50 binden fazla haneye ilave gıda yardımı sağlandı.

VAKIF İFTAR BULUŞMALARI

Ramazan ayı boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Suriye'de toplam 40 bin aileye ulaştırılmak üzere 40 TIR kuru gıda yardımı gönderildi. Bunun yanında Bosna Hersek ve Kosova'daki aşevlerine destek amacıyla 4 TIR temel gıda sevk edildi. Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 81 ilde 150'den fazla noktada düzenlenen iftar programlarında günlük yaklaşık 100 bin kişi aynı sofrada buluştu. Bu kapsamda toplamda yaklaşık 3 milyon öğün iftar yemeği ikram edildi. Programlarda tasavvuf müziği dinletileri ve çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi. Yurt dışında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde günlük 500 kişilik, Bosna Hersek'te günlük 670 kişilik, Kosova'da günlük 500 kişilik, Kuzey Makedonya'da günlük 350 kişilik, Bulgaristan'da günlük 400 kişilik ve Filistin Gazze'de günlük 10 bin kişilik olmak üzere; 6 ülkede 13 şehir ve 15 farklı noktada düzenlenen iftar organizasyonlarında günlük 12 bin 270 kişi aynı sofrada buluştu. Toplam 357 bin 780 öğün ikramın yapıldığı bu programlar, geniş bir coğrafyada vakıf geleneğinin paylaşma anlayışını yansıttı.

BAYRAMLIK DESTEKLERİ

Ramazan Bayramı kapsamında Türkiye genelinde 26 bin öksüz ve/veya yetim çocuğa kişi başı 5 bin TL değerinde bayramlık kıyafet ve ayakkabı desteği sağlandı. Kuzey Makedonya'da ise 110 ihtiyaç sahibi çocuğa 100 avro değerinde bayramlık yardımında bulunuldu. 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilen Kadir Gecesi'nde, 81 ilde 106 noktada Mevlid-i Şerif programları düzenlendi. Programlara katılan 145 bin 500 vatandaşa sıcak salep ikramında bulunuldu.