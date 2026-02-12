Ramazan Etkinlikleri Okullarda Düzenlenecek

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, okullara ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, "Ramazan ayı boyunca öğrencilerimizin paylaşma bilincini geliştirmeye, ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda farkındalık kazandırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinliklerin planlanarak uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede 81 ilimizde ramazan ayına yönelik 'Maarifin Kalbinde Ramazan' teması etkinlikler düzenlenecektir" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile "ramazan ayı etkinlikleri"ne ilişkin yazı gönderildi. "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunmasını esas alan kurucu yaklaşım doğrultusunda her vatandaşın milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi-manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu" belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yasal çerçeve, eğitim sistemimizin akademik kazanımların yanı sıra ahlaki olgunluğu, toplumsal sorumluluğu ve değer temelli gelişimi esas alan bütüncül bir anlayışla yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla güncellenen öğretim programlarında milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amaçlanmıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; insanı ruh ve beden bütünlüğü içinde ele alan, bilgiyi ahlaki sorumlulukla bütünleştiren bütüncül bir eğitim yaklaşımına dayanmaktadır. Modelin temel hedefi; bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin bir arada geliştirilmesi esasına dayanarak yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmektir."

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışını esas almaktadır"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tanımlanan öğrenci profili; ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik duyarlılığa sahip, iradeli, merhametli, sorgulayıcı, üretken ve vatansever bireylerden oluşmaktadır. Bu profil; öğrencilerin geçmişten devraldıkları kültürel mirası koruyarak geleceği inşa edebilen, milli kimlik bilinci gelişmiş, toplumsal dayanışmayı önceleyen ve insanlık için iyi, doğru ve faydalı olanı yapmayı ilke edinen bireyler olarak yetişmelerini öngörmektedir. Bu yönüyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi ile değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışını esas almaktadır.

"81 ilimizde ramazan ayına yönelik 'Maarifin Kalbinde Ramazan' teması etkinlikler düzenlenecektir"

Bu itibarla ramazan ayı; toplumsal hayatımızda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin daha da belirgin hale geldiği ve aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın bir imkanı olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda ramazan ayı boyunca öğrencilerimizin paylaşma bilincini geliştirmeye, ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda farkındalık kazandırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinliklerin planlanarak uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede 81 ilimizde ramazan ayına yönelik 'Maarifin Kalbinde Ramazan' teması etkinlikler düzenlenecektir."

"Ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak"

Yazıda, "Belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik 'İftarda Konuşalım' söyleşi programları düzenlenecek. Ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak. Okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve okul imkanları dikkate alınarak gönüllülük esasına dayalı olarak planlanacak. Etkinlikler, hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda gerçekleştirilecek" denildi.