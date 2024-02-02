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Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Babasının iş yeri çay ocağına yakın bir yerdeymiş - Son Dakika
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Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Babasının iş yeri çay ocağına yakın bir yerdeymiş

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.

02.02.2024 14:26  Güncelleme: 14:30
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İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda, sosyal medyada "Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında Erkan B. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olaydan bir gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Erkan B. sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Ramazan Pişkin cinayetine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

YÜRÜYEREK GELDİ, OTOBÜSLE KAÇTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla, zanlının olay günü Zeytinburnu'ndan tam bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldiği belirlendi. Olayın meydana geldiği yerde ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, zanlının cinayeti işledikten sonra kaçtığı ve bir süre sonra durarak bir kişiden sigara alıp içtiğini belirledi. Güvenlik kamera görüntüleri incelemelerinde, zanlının sigara içtikten sonra Aksaray'da otobüse bindiğini ve Beyoğlu Piyalepaşa'da otobüsten inerek Hacıhüsrev'e girdiği tespit edildi. Cinayet Büro ekipleri, Hacıhüsrev'de yapılan sokak çalışmalarının ardından zanlının yaşadığı yeri tespit etti ve Erkan B. kıskıvrak yakalandı.

Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Babasının iş yeri çay ocağına yakın bir yerdeymiş

NEREDEN TANIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin çalışmalarıyla, Erkan B.'nin Ramazan Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden direkt Ramazan Pişkin'i göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının da Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu zanlının Ramazan Pişkin'i bu sebeple tanıdığı belirlendi.

Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Babasının iş yeri çay ocağına yakın bir yerdeymiş

DAHA ÖNCE DE ANNESİNİ DARP ETTİĞİ İÇİN ARANMASI VARMIŞ

9 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu ortaya çıkan katil zanlısı Erkan B.'nin ailesi ile görüşmediği, daha önce de annesini darp ettiği ve bu sebeple kasten yaralama suçundan aranması bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlının önümüzdeki saatlerde ifadesinin alınması bekleniyor.

Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Babasının iş yeri çay ocağına yakın bir yerdeymiş

SALGIRGANIN EVİNDEN ÇIKANLAR

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Beyoğlu'nda yakalandığı evde yapılan aramada olayda kullandığı bıçak ve giysiler bulundu.

Ramazan Hoca\'nın katilini ele veren detay! Babasının iş yeri çay ocağına yakın bir yerdeymiş

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İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Hoca'nın katilini ele veren detay! Babasının iş yeri çay ocağına yakın bir yerdeymiş - Son Dakika


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