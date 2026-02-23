Ramazan Sokağı'nda İnternetin Etkileri Tartışıldı - Son Dakika
Ramazan Sokağı'nda İnternetin Etkileri Tartışıldı

23.02.2026 11:23
Edirne'de Selimiye Meydanı'nda yapılan etkinlikte, internetin toplum üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı.

Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı" etkinliklerinde internetin olumsuz etkileri ele alındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ, etkinlik çadırında gerçekleştirdiği "Ramazan-ı Şerif ve Kulluk Bilinci" başlıklı sunumda, modern çağın birey-toplum ilişkisine etkilerini değerlendirdi.

Demirbağ, sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berat Dinç'in, geçmişte imkanların sınırlı ancak gönüllerin geniş olduğu, bugün ise eşyaların çoğalmasına rağmen tahammül ve nezaketin azaldığı yönündeki tespiti üzerine Demirbağ, teknolojik dönüşümün toplumsal bağları zayıflattığını ifade etti.

İnsanlar arasındaki ilişkilerin 1970'lerden itibaren televizyonla zayıflamaya başladığını belirten Demirbağ, 1990'larda internet ve cep telefonunun bu süreci derinleştirdiğini söyledi.

Teknolojinin insanı bireyselleştirdiğinin altını çizen Demirbağ, "Şu anda gözlerine ışık tutulmuş bir tavşan gibi internetin kamaşması içerisindeyiz. Başka bir şeyi görmez oldu toplum. Bu bizi bireyselleştirdi, toplumdan kopardı, adeta yalnızlığa itti. Yan etkilerini yaşıyoruz, kaçınılmaz olarak da yaşayacağız." dedi.

"Toplumların da fetret dönemleri olur"

İnternetin etkilerinin birkaç nesil üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduktan sonra dengeye oturacağını dile getiren Demirbağ, toplumların da bireyler gibi fetret dönemleri yaşayabileceğini ifade etti.

Tarihsel örnekler üzerinden değerlendirmede bulunan Demirbağ, İslam medeniyetinin farklı dönemlerde yıkımlar yaşadığını ancak her defasında yeniden dirildiğini söyledi.

Aslında tünelin ucunun görüldüğünü ifade eden Demirbağ, "Mesela Moğol saldırıları İslam alemini yerle bir etmiş daha sonra tekrar dirilmiş. Emeviler 200 yıl sürmüş bitmiş, Abbasiler 500 yıl sürmüş bitmiş, Osmanlılar 600 yıl sürmüş bitmiş. Şimdiden sonra işte onun ayak sesleri geliyor. Dördüncü İslam medeniyeti doğuyor. Bu doğuşun sancıları da Gazze'den duyuluyor. Arzu ettiğimiz toplum olacak. Buna dair pek çok işaret var. Tünelin ucu göründü. İnsanların hayatında olduğu gibi topluluklarda da fetret dönemleri yaşanır." dedi.

Demirbağ, yeni bir medeniyet tasavvurunun doğum sancılarının yaşandığını kaydetti.

Program sonunda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, katılımlarından dolayı Demirbağ'a teşekkür ederek Edirnekari motifleriyle süslenmiş, Selimiye Camisi işlemeli tablo takdim etti.

Kaynak: AA

