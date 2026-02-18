Ramazan Yardımları 86 Ülkede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ramazan Yardımları 86 Ülkede

18.02.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDV, ramazan ayında Türkiye ve 86 ülkede ihtiyaç sahiplerine gıda, elbise ve iftar yardımı yapacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, ramazan ayında Türkiye ve 86 ülkede ihtiyaç sahiplerine insani yardımda bulunacaklarını belirtti.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın dünya genelinde 149 ülkede hizmet verdiğini söyledi.

Her yıl ramazan ve kurban çalışmalarını yaptıklarını anımsatan Turan, "Ramazanda da gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine milletimizin bağışlarını ulaştıracağız. Türkiye'miz birinci sırada olmak üzere 86 ülkede olacağız. 1003 şubemizle, imamlarımızla, vaizlerimizle, müezzinlerimizle, Başkanlığımızın tüm çalışanlarıyla bir gönül seferberliği içerisinde olacağız." diye konuştu.

Dünya genelindeki yardım bölgelerinde elbise, kırtasiye ve gıda için yardım kartları dağıtacaklarını kaydeden Turan, ramazanda 18 su kuyusu açacaklarını aktardı.

"Gazze'de her gün 20 bin insana iftar vereceğiz"

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik yardımları sürdürdüklerini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"İnsanların açlıkla imtihan edildiği bir zamanda biz bigane kalamayız. Milletimiz oralara yönelik çok büyük yardımlar yapıyorlar. Biz de yardımları kuruşu kuruşuna Gazzelilere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Ramazan boyunca Gazze'de her gün 20 bin insana iftar vereceğiz. Bunun 10 binini Vakıflar Genel Müdürlüğü karşılayacak, diğer 10 bini de vakfımız kanalıyla olacak. Ancak oradaki bütün çalışmaları TDV yapacak. Bunun yanında binlerce yardım kartı, iftariyelik, elbise yardımını kardeşlerimize ulaştıracağız."

Gazzelilerin ramazanda daha rahat ibadet etmeleri için 3 çadır mescidi açtıklarını bildiren Turan, bu çalışmanın İsrail medyasında rahatsızlık uyandırdığını vurguladı.

Gazze'ye yönelik yardımları kesintisiz sürdürdüklerini belirten Turan, ümmet coğrafyasının her zaman yardıma muhtaç olduğunu, hayırseverlerin mazlumları her zaman gözeteceğine inandığını kaydetti.

Turan, yarın başlayacak ramazan ayının İslam dünyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Türkiye, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ramazan Yardımları 86 Ülkede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı

13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
12:59
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 13:41:24. #7.11#
SON DAKİKA: Ramazan Yardımları 86 Ülkede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.