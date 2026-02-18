Ramazan Yardımları 86 Ülkede

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, ramazan ayında Türkiye ve 86 ülkede ihtiyaç sahiplerine insani yardımda bulunacaklarını belirtti.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın dünya genelinde 149 ülkede hizmet verdiğini söyledi.

Her yıl ramazan ve kurban çalışmalarını yaptıklarını anımsatan Turan, "Ramazanda da gönül coğrafyamızdaki ihtiyaç sahiplerine milletimizin bağışlarını ulaştıracağız. Türkiye'miz birinci sırada olmak üzere 86 ülkede olacağız. 1003 şubemizle, imamlarımızla, vaizlerimizle, müezzinlerimizle, Başkanlığımızın tüm çalışanlarıyla bir gönül seferberliği içerisinde olacağız." diye konuştu.

Dünya genelindeki yardım bölgelerinde elbise, kırtasiye ve gıda için yardım kartları dağıtacaklarını kaydeden Turan, ramazanda 18 su kuyusu açacaklarını aktardı.

"Gazze'de her gün 20 bin insana iftar vereceğiz"

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik yardımları sürdürdüklerini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"İnsanların açlıkla imtihan edildiği bir zamanda biz bigane kalamayız. Milletimiz oralara yönelik çok büyük yardımlar yapıyorlar. Biz de yardımları kuruşu kuruşuna Gazzelilere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Ramazan boyunca Gazze'de her gün 20 bin insana iftar vereceğiz. Bunun 10 binini Vakıflar Genel Müdürlüğü karşılayacak, diğer 10 bini de vakfımız kanalıyla olacak. Ancak oradaki bütün çalışmaları TDV yapacak. Bunun yanında binlerce yardım kartı, iftariyelik, elbise yardımını kardeşlerimize ulaştıracağız."

Gazzelilerin ramazanda daha rahat ibadet etmeleri için 3 çadır mescidi açtıklarını bildiren Turan, bu çalışmanın İsrail medyasında rahatsızlık uyandırdığını vurguladı.

Gazze'ye yönelik yardımları kesintisiz sürdürdüklerini belirten Turan, ümmet coğrafyasının her zaman yardıma muhtaç olduğunu, hayırseverlerin mazlumları her zaman gözeteceğine inandığını kaydetti.

Turan, yarın başlayacak ramazan ayının İslam dünyasına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.