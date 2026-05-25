Rami Çocuk ve Sanat Bienali Başladı

25.05.2026 14:30
Rami Kütüphanesi'nde 15 Haziran'a kadar sürecek bienal, 350 bini aşan ziyaretçiyle devam ediyor.

Rami Kütüphanesi'nde ilk kez düzenlenen "Rami Çocuk ve Sanat Bienali", 15 Haziran'a kadar minik sanatseverleri ağırlayacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla gerçekleştirilen bienali ziyaret edenlerin sayısı 350 bini aştı.

Çocuklar, aileler, eğitimciler, yayıncılar, sanatçılar ve kültür-sanat profesyonellerini bir araya getiren bienalin, Kurban Bayramı tatilinin ardından kalan 17 günlük süreçte de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bienal, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Sergi alanları, 30 Mayıs'tan itibaren yeniden ziyaretçilere açılacak.

Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan bienalde, 25 enstalasyon, 11 ana sergi, 3 interaktif sergi, 7 dijital deneyim alanı ve bin 600'ün üzerinde etkinlik yer alıyor.

Ayrıca bayram sonrası program kapsamında tüm etkinlikler yeniden başlayacak. Söyleşiler, paneller, çocuk ve yetişkin atölyeleri, tiyatro gösterimleri, deneyim alanları ve uluslararası konuklarla gerçekleştirilecek özel programlar ziyaretçilerle buluşacak.

Uluslararası isimler çocuk edebiyatını konuşacak

Bienalin dikkati çeken etkinliklerinden biri, 4 Haziran'da gerçekleştirilecek "Çocuk Edebiyatında Çeşitlilik: Yerel Sesler, Evrensel Hikayeler" başlıklı uluslararası panel olacak.

Moderatörlüğünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu'nun üstleneceği panelde, çocuk edebiyatı ve yayıncılık dünyasının önemli uluslararası isimleri konuşmacı olarak yer alacak. Panelde çocuk kitaplarında kültürel çeşitlilik, yerel anlatıların evrensel dile dönüşmesi, illüstrasyonun kültürlerarası etkisi ve çocuk yayıncılığının geleceği ele alınacak.

Bienalin öne çıkan uluslararası konuklarından biri de dünyanın dört bir yanında eserleri basılan ünlü Brezilyalı yazar ve çizer Roger Mello olacak. 6 Haziran'da gerçekleştirilecek "Resim ve Metin Aynı Dili Konuşur" başlıklı söyleşide Mello, çocuk kitaplarında görsel anlatım ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirecek.

Aynı zamanda Mello, söyleşinin ardından saat 16.00'da "Sınırsız Kitap" başlıklı özel bir atölye çalışması da gerçekleştirecek. Bienalde yine 6 Haziran'da "Harflerden Piksellere Çocuk Medyası" başlıklı panel yapılacak. Panelde psikolog Mehmet Teber, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü İsmihan Yılmaz ve GZT Yayın Yönetmen Yardımcısı Esma Küçükislamoğlu konuşmacı olacak.

Panel kapsamında çocukların dijital medya ile ilişkisi, ekran kültürünün dönüşümü, çocuk yayıncılığı, yeni nesil hikaye anlatımı ve çocuk içeriklerinde sorumluluk başlıkları ele alınacak.

Bienal, 15 Haziran'a kadar ücretsiz gezilebilir

Rami Çocuk ve Sanat Bienali, aile odaklı kültürel üretimi destekleyen yaklaşımıyla çocukların aileleriyle birlikte öğrenmesini, üretmesini ve sanatla bağ kurmasını amaçlıyor.

Dördü açık, dördü kapalı olmak üzere toplam 8 atölye alanında gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar, sanat, hikaye anlatıcılığı, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yaratıcı düşünme gibi farklı alanlarda deneyim odaklı çalışmalar yapabiliyor.

Ücretsiz olarak 15 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak bineale ilişkin detaylı bilgiye "ramicocukvesanatbienali.com" sayfasından ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

