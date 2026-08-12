Rami Çocuk ve Sanat Bienali İkinci Kez Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rami Çocuk ve Sanat Bienali İkinci Kez Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek bienal, çocukları sanatla buluşturacak.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Rami Çocuk ve Sanat Bienali'nin ikincisi, Anadolu'daki çocuklar ve ailelerle buluşturulacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, bienalin ilki 98 günde 650 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bienalin icra kurulu başkanı ve ÇOKGENÇ Yönetim Kurulu Başkanı Melike Günyüz, resimli çocuk kitaplarının farklı sanat disiplinlerine ilham verebilecek güçlü bir potansiyel taşıdığını aktardı.

İkinci bienalin iki yıl sonra düzenleneceğini vurgulayan Günyüz, bu süre içinde "kapsül bienaller" ile etkinliğin Anadolu'daki çocuklar ve ailelerle buluşturulmasının planlandığını kaydetti.

"Rami'de adeta çocuk kitaplarından yeni bir şehir kurduk."

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, bienalin kütüphanenin yaşayan bir kültür merkezi olma vizyonunun önemli örneklerinden biri haline geldiğini belirtti.

Çelik, "Rami'de adeta çocuk kitaplarından yeni bir şehir kurduk. Bahçeden koridorlara, sergi alanlarından okuma bölümlerine kadar çocukların merak ettiği, keşfettiği ve aileleriyle birlikte vakit geçirdiği bir atmosfer oluştu. Yoğun ilgi nedeniyle süresini uzattığımız bienalin 650 bin ziyaretçiye ulaşması, Rami'nin yalnızca kitap okunan bir kütüphane değil, kültür ve sanat etrafında buluşulan büyük bir yaşam alanı olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadelerine yer verdi.

"Çocuklar sayfanın içine girdi, karakterlerin yanında yürüdü"

Bienalin küratörü Ayşe Kalyoncu Cumur da amaçlarının resimli çocuk kitaplarının anlam dünyasını fiziksel mekana taşımak olduğunu ifade etti.

Cumur, "Bir çocuğun elinde tuttuğu kitabın sayfasındaki küçücük bir çizginin birkaç metre büyüyerek karşısına çıkmasını hayal ettik. Çocuklar bu kez kitabın sayfasına yalnızca bakmadı, o sayfanın içine girdi, karakterlerin yanında yürüdü, hikayelere dokundu." görüşlerine yer verdi.

Danışma Kurulu Başkanı Şeyma Asker de bienalin çocuklarla aileleri aynı kültür-sanat deneyiminde buluşturduğuna işaret etti.

100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlandı

"Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla düzenlenen bienal, yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlandı. Bienalde, kitaplardaki çizimler, karakterler ve hikayeler üç boyutlu sanat alanlarına dönüştürüldü.

Bienalde 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı ziyaretçilerle buluşurken, 500'ü aşkın atölye, söyleşi, panel, yazar-çizer buluşması, tiyatro ve sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte çocukların yanı sıra aileler, eğitimciler, yayıncılar, yazarlar, çizerler ve sanatseverler de yer aldı.

Etkinlik kapsamında Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY) Yürütücü Direktörü Carolina Ballester, Hans Christian Andersen Ödülleri Jüri Başkanı Shereen Kreidieh, Bratislava İllüstrasyon Bienali Direktörü Petra Flach ile Hans Christian Andersen Ödüllü Brezilyalı yazar ve çizer Roger Mello'nun da aralarında bulunduğu uluslararası konuklar İstanbul'da ağırlandı.

Rami Çocuk ve Sanat Bienali, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde ve Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Rami Kütüphanesi, Güncel, Kültür, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rami Çocuk ve Sanat Bienali İkinci Kez Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’i ilgilendiren teklif TBMM’de: İzin belgesi şartı geliyor Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı
Beykoz’da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü Beykoz'da parkta başlayan tartışma cami önünde kanlı bitti: 1 kişi öldü
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: “Öcalan“ sloganını bakın nasıl savundu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: "Öcalan" sloganını bakın nasıl savundu

18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
18:09
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
17:32
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
17:16
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
17:04
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
15:58
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi
MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 18:56:33. #7.12#
SON DAKİKA: Rami Çocuk ve Sanat Bienali İkinci Kez Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.