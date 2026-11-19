Rami Kütüphanesi, İşaretçiler Sanat İnisiyatifi işbirliğiyle sanat, tabiat ve insanın kainatla ilişkisini ele alan "İlahi Sanatla Tabiat Okuryazarlığı" başlıklı söyleşi serisine ev sahipliği yapacak.

Serinin ilk programı, 28 Kasım'da 15.30'da Rami Kütüphanesi Salon 120'de gerçekleştirilecek. "Sanatla İlahi Güzellik Arayışı" başlıklı söyleşide sanatçı Hikmet Barutçugil konuşmacı, Savaş Aktaş ise moderatör olarak yer alacak.

Söyleşide kainatın bir sanat eseri olarak okunması, sanatçının eser üretiminde ilahi olanla kurduğu ilişki ve sanatın insanın tefekkür dünyasına katkısı değerlendirilecek. Programda ayrıca tabiat okuryazarlığının bireysel ve toplumsal hayattaki yeri üzerinde durulacak.

Kasım 2026-Mayıs 2027 döneminde altı program olarak düzenlenecek söyleşi serisinde Ayçin Kantoğlu, Savaş Çevik, Levent Karaduman, İsmail Hakkı Gurbetçi ve Doç. Dr. Ahmet Kavlak konuşmacı olarak katılımcılarla buluşacak.

Sanatın farklı disiplinleri üzerinden tabiat, maneviyat ve tefekkür konularının ele alınacağı program, 18 yaş ve üzerindeki katılımcılara açık olacak.