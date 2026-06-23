Ramstein Flag-2026 Tatbikatı Tamamlandı

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB), Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB'nin resmi sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Türk Hava Kuvvetlerimiz, 5 adet F-16, E-7T Havadan İhbar Kontrol ve KC-135R Tanker uçağıyla, müttefik hava unsurlarının caydırıcılığını ve birlikte çalışabilirliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Ramstein Flag-2026 Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı. Gelişmiş taktiksel senaryoların ve modern hava savaşı doktrinlerinin başarıyla uygulandığı bu kapsamlı organizasyonda; Türk askerinin disiplini, teknolojik adaptasyonu ve stratejik yetkinliği bir kez daha ön plana çıktı. Çelikten kanatlarımızla her daim göreve hazırız" ifadelerine yer verildi.