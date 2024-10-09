Recai Kutan İçin Taziye Ziyareti

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"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle Saadet Partisi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün 94 yaşında vefat eden Recai Kutan, dün öğlen kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kutan için taziyeler Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul ediliyor. Gün içerisinde partililerin taziye ziyaretinde bulunduğu Saadet Partisi Genel Merkezi'ne siyasi parti temsilcilerinin de taziye ziyareti sürüyor.

Taziye ziyaretinde bulunan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'a Recai Kutan'ın oğlu Murat Kutan ve Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan eşlik etti. Bozdağ, Recai Kutan için dua okudu.

Taziye kabul heyetinde ayrıca Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak da bulundu.

Taziyede bulunanlar arasında; Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, HaK-İş Başkanı Mahmut Arslan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Saadet Partisi kurucularından Cihangir İslam, Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan da yer aldı.