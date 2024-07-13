Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Çağlayan Keklikkıran ve Ekibi Gönüllü Çalışıyor - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Çağlayan Keklikkıran ve Ekibi Gönüllü Çalışıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi\'nde Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Çağlayan Keklikkıran ve Ekibi Gönüllü Çalışıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan gastroenteroloji uzmanı Dr. Çağlayan Keklikkıran ve ekibi, yaz aylarında artan endoskopi işlemleri üzerine cumartesi günleri gönüllü çalışmaya başladı.

13.07.2024 13:00
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan gastroenteroloji uzmanı Dr. Çağlayan Keklikkıran ve ekibi, yaz aylarında artan endoskopi işlemleri üzerine cumartesi günleri gönüllü çalışmaya başladı.

Yaş çay sezonunun başladığı mayıstan itibaren nüfusun arttığı Rize'de, hastanelerin gastroenteroloji servislerinde de yoğunluk gözlendi.

Bunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Yavaşi'nin başlattığı çalışma doğrultusunda Uzman Dr. Keklikkıran cumartesi günleri gönüllü çalışabileceğini belirtti.

Gerekli görevlendirmelerin yapılmasının ardından geçen hafta başlayan uygulama kapsamında Keklikkıran, cumartesi günleri randevu verdiği 10 hastanın muayene ve endoskopisini ekibiyle yapıyor.

Keklikkıran, gazetecilere, sağlık alanındaki talepleri karşılamak için çalıştıklarını belirterek, sağlıkta gönüllere dokunmanın önemli olduğunu söyledi.

Rize'de yaz aylarında nüfusun iki katına çıkması nedeniyle randevularda yoğunluk yaşandığına işaret eden Keklikkıran, hastaların çözüm beklentilerini karşılamak için bu yola çıktıklarını aktardı.

Keklikkıran, hastanenin olumlu görüşü sonrasında geçen hafta gastroenteroloji kliniği olarak uygulama yaptıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Gönüllülük esaslı, hiçbir zorlama yok. Ekibimiz gönüllü geliyor. Vatandaşlar önce şaşkınlıkla yaklaşıyor, 'Cumartesi işlem mi yapılıyor?' Sonrasında elbette hoşlarına gidiyor. İşleri hızlı şekilde halloluyor. Endoskopi randevuları uzun süreç olabiliyor. Böylece hastaları daha erken alarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu şekilde bir uygulama yok. Yoğunluğa cevap verebilme adına bu uygulamaya devam edeceğiz. Toplamda haftalık 200 işlem yapılıyor ünitelerimizde. Buna cumartesi eklenince 230-240 hastaya çıkılabiliyor."

Hekimler olarak aldıkları eğitim ve ilkeleri doğrultusunda hastaların yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Keklikkıran, "Bu bize mutluluk veriyor. Hastalardan iyi dönüşler almak, onların dertlerine deva olmaya çalışmak bizi mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Çağlayan Keklikkıran ve Ekibi Gönüllü Çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nde Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Çağlayan Keklikkıran ve Ekibi Gönüllü Çalışıyor - Son Dakika
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