Red Bull Sporcusu Messina Boğazı'nda İnce Halat Üstünde Yürüdü

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Estonyalı atlet Red Bull sporcusu Jaan Roose, İtalya'nın güneyindeki Kalabriya Bölgesi ile Sicilya Adası'nı ayıran Messina Boğazı'nı ince halat üstünden yürüyerek geçti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Roose bu sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Kalabriya Bölgesi'nde yer alan Villa San Giovanni'den Sicilya Adası'na 3 bin 600 metre genişliğindeki Messina Boğazı'nın üzerine gerilen 1,9 santimetre kalınlığındaki halat üzerinden yürüyerek geçmeyi denedi.

Sabah yerel saatle 08.45'te Villa San Giovanni'deki 265 metre yükseklikteki Santa Trada kulesinden yürüyüşüne başlayan Roose, birinci kilometreyi 45 dakikada tamamladı.

Denizden yaklaşık 200 metre yükseklikte yürüyen Roose, hareketinden 2 saat sonra 2,5 kilometreye ulaşırken, toplam 3,6 kilometrelik mesafeyi 2 saat 57 dakika 9 saniyede tamamlayarak, Messina'daki 230 metre yükseklikteki Farro kulesine ulaştı.

Roose'un bu geçişi "tarihteki en uzun ip üstünde yürüyüş" olarak kayıtlara girdi ancak varış noktasına 80 metre kala düşüp yeniden kalkması bu geçişin Guinness Rekorlar Kitabına girmesine engel oldu.

Roose, Messina Boğazı üzerinde düşmeden yürüdüğü mesafe ile Guadalupe Montserrat'ta ince halat üstünde yürüyerek geçtiği 1525 metrelik rekoru geliştirdi.

Estonyalı atlet, geçişin ardından yaptığı açıklamada, "Kendimi harika hissediyorum. Çok mutluyum, biraz yorgun ve bitkinim ama arkadaşlar, tarih yazdım. Messina Boğazı'nda 3,6 kilometre yürüdüm. Uzun bir yürüyüştü. Baştan sona sürprizlerle doluydu. Bazı zorluklar oldu. Hava da güzeldi, daha fazla rüzgar bekliyordum." dedi.