Reform UK, Yerel Seçimlerde Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Reform UK, Yerel Seçimlerde Öne Çıkıyor

Reform UK, İngiltere'deki yerel seçimlerde 677 sandalye kazanarak büyük başarı elde etti.

03.05.2025 02:30
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İngiltere'deki 317 yerel yönetimin 23'ünde yapılan yerel seçim ve bir seçim bölgesinde yapılan milletvekili ara seçiminin galibi aşırı sağcı Reform UK Partisi oldu.

Ülkede 317 yerel yönetimin 23'ünde 1641 belediye meclis üyesi ve 6 belediye başkanını belirlemek için yapılan yerel seçimlerde aşırı sağcı Nigel Farage'ın partisi Reform UK birinci sırada yer aldı.

Reform UK, 1641 sandalyenin 677'sini kazanırken onu 370 sandalyeyle Liberal Demokratlar takip etti. İktidardaki İşçi Partisi 98 sandalyeyle dördüncü olurken ana muhalefetteki Muhafazakar Parti 319 sandalye kazanarak üçüncü parti oldu.

Diğer partiler ve bağımsızların 177 sandalye kazandığı seçimlerde Muhafazakar Parti'nin kaybettiği sandalye sayısı 677, İşçi Partisinin kaybettiği sandalye sayısı ise 189 olarak sonuçlara yansıdı.

Seçim yapılan 23 belediyenin 10'unda çoğunluğu Reform UK, 3'ünde ise Liberal Demokratlar kazandı.

Runcorn ve Helsby adlı seçim bölgesinde yapılan milletvekili ara seçimini Reform UK adayı Sarah Pochin 6 oy farkla kazandı. Böylece Reform UK'in İngiltere Parlamentosundaki milletvekili sayısı 5'e yükseldi.

"Muhafazakar Parti'nin yok oluşunun başlangıcı"

İşçi Partisi lideri Başbakanı Keir Starmer, seçimlerin sonucuna ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Anlıyorum." dedi.

Starmer, seçimden aldığı mesajın "Değişimi daha hızlı getirmek" olduğunu belirterek, dar gelirlilere yönelik yardımları kesme kararının seçim sonuçlarına etkisini de değerlendirdi.

Aldığı kararların zor ancak doğru olduğunu savunan Starmer, "Kötü bir ekonomi devraldık. Başka Başbakanlar bunları görmeyebilir, yokmuş gibi davranabilirdi. Ekonomimizin istikrarlı olduğundan emin olmak için bu kararları aldım." diye konuştu.

Reform UK lideri Farage ise yaptığı açıklamada, "İngiliz siyasetinin gördüğü en sismik anı yaşadık. Muhafazakar Parti'nin yerini aldık ve ana muhalefet olduk. Artık (Başbakan) Keir Starmer'ın yerini alacak olan da biziz." dedi.

Farage, Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi'nin düzensiz göçmenleri durduramadığını da belirterek, "Bu, Muhafazakar Parti'nin yok oluşunun başlangıcı. Bunu kendileri yaptılar ve bunu hak ettiler." diye konuştu.

Seçimin ikincisi olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey ise beklediklerinden daha iyi bir seçim sonucu aldıklarını söyledi.

İngiltere Parlamentosunun üçüncü büyük grubunun lideri Davey, "Muhafazakarlar tarihteki en kötü seçim sonuçlarından birini aldı. İnsanlar Reform'u daha fazla duydukça ondan daha fazla uzaklaşacaktır. Liberal Demokratlar, geleneksel İngiliz değerlerini savunan ve Farage ile Reform'un bölücü popülizmine karşı duracak tek parti olarak kalacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Reform UK, Yerel Seçimlerde Öne Çıkıyor - Son Dakika

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