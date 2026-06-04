Reha Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: Belçim KILIÇKIRAN/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Televizyon haberciliğinin ünlü isimlerinden Reha Muhtar, Levent'te düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaldırıldığı hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitiren Reha Muhtar için Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde düzenlenen törene ailesi, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cenazede duygusal anlar yaşanırken, Muhtar'ın çocukları taziyeleri kabul etti.

DUYGUSAL VEDA

Törende sevenleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, Muhtar'ın televizyonculuğa damga vuran kariyeri de anıldı. Bir dönem ekranlara yön veren isimlerden biri olan Reha Muhtar için dualar edildi.

KIZINDAN KAMERALARA TEPKİ

Cenaze sırasında Reha Muhtar'ın kızı Mira, yoğun bir şekilde görüntü alınmasına tepki göstererek basın mensuplarından hassasiyet göstermelerini istedi.

USTA GAZETECİDEN VEDA

Gazeteci Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'a ilişkin yaptığı açıklamada hem dönemin medya rekabetini hem de yaşanan sağlık sürecini şöyle anlattı:

"Allah rahmet eylesin. O dönemi hatırlayacaksınız; Mehmet Ali Birand, Ali Kırca, Reha Muhtar ve ben dönemin önemli anchormanlarıydık. Aramızda ciddi bir reyting yarışı vardı ancak hiçbir zaman birbirimizi kıracak bir durum yaşanmadı."

Reha Muhtar çok yakın arkadaşım değildi ancak önemli bir meslektaşımdı. 2024'te evinde düşerek beyin kanaması geçirdiğini öğrendim. Hastanede yalnız olduğunu duyunca ziyaret ettim. Maslak Acıbadem Hastanesi'nde ve sonrasında farklı merkezlerde tedavi gördü. Doğru müdahalelerle iyileşme süreci başladı. Üsküdar'daki hastanede fizik tedavi ve müzik terapisiyle desteklendi.O dönemde yeniden yürüyebilmesini sağladık. Elimizde görüntüler var ancak etik nedenlerle paylaşmıyoruz."

SON YOLCULUK

Reha Muhtar, kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin duaları eşliğinde cenaze aracına konuldu. Ünlü televizyoncu Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı