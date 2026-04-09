Rekabet Kurulu Yapay Zeka Ekosistemini İncelemeye Aldı - Son Dakika
Rekabet Kurulu Yapay Zeka Ekosistemini İncelemeye Aldı

09.04.2026 23:20
Rekabet Kurulu, yapay zeka ekosistemine yönelik geniş kapsamlı bir sektör incelemesi başlattı. İnceleme, yapay zekanın piyasa dinamiklerini değiştiren etkileri ve rekabet hukuku açısından önemli sorunları ele alacak.

Rekabet Kurulu, yapay zeka ekosistemine yönelik geniş kapsamlı bir sektör incelemesi başlattığını duyurdu. Yapay zekanın artık sadece teknolojik bir gelişim alanı olmanın ötesine geçerek, rekabet kurallarını yeniden şekillendiren ve piyasa dinamiklerini değiştiren bir araç haline geldiği vurgulandı. Özellikle üretken yapay zeka alanındaki ilerlemelerin, veri, hesaplama gücü ve platform ekosistemleri etrafında yeni bir rekabet düzeni oluşturduğu belirtildi.

Yapay zeka değer zincirinin altyapıdan model geliştirmeye ve uygulamalara kadar uzanan çok katmanlı bir yapı üzerine kurulu olduğu ifade edildi. Erken ve yoğun kaynak erişimi sağlayan girişimlerin, değer zincirinin çeşitli katmanlarında konumlanarak dikey bütünleşik yapılar oluşturduğu ve pazardaki güçlerini hızla pekiştirdiği kaydedildi. Bu durumun, pazara giriş koşullarının zorlaşması, kullanıcıların belirli ekosistemlere bağımlı hale gelmesi ve rakiplerin temel girdilere erişimde zorluk çekmesi gibi riskleri beraberinde getirdiği vurgulandı.

Yapay zeka teknolojilerinin büyük dijital platformlarla entegrasyonunun rekabet hukuku açısından kritik bir sorun haline geldiği belirtildi. Bu entegrasyonun, kayırma, dışlama ve erişim kısıtlamaları gibi davranışlara zemin hazırlayabileceği ifade edildi. Başlatılan sektör incelemesi çerçevesinde, yapay zeka ekosisteminin temel modeller ekseninde nasıl şekillendiği, değer zincirinin katmanları arasındaki ilişkiler ve kritik girdilere erişim koşulları detaylı bir şekilde analiz edilecektir.

İnceleme ile yapay zeka alanındaki yapısal eğilimlerin ve potansiyel rekabet karşıtı risklerin erken aşamada tespit edilmesi hedeflenmektedir. Elde edilen bulguların, politika geliştirme süreçlerine ve rekabetçi yapının korunmasına yönelik müdahale araçlarına yön vermesi amaçlanmaktadır. Kurum, yapay zeka alanındaki dönüşümü yakından takip etmekte ve bu dönüşümün ülke ekonomisi ile rekabetçi dengeler üzerindeki etkilerini titizlikle incelemeye devam etmektedir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Rekabet Kurulu Yapay Zeka Ekosistemini İncelemeye Aldı - Son Dakika

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
20:54
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
20:46
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
SON DAKİKA: Rekabet Kurulu Yapay Zeka Ekosistemini İncelemeye Aldı - Son Dakika
