Rekabet Kurulu Yapay Zeka Ekosistemini İncelemeye Aldı

Rekabet Kurulu, yapay zeka ekosistemine yönelik geniş kapsamlı bir sektör incelemesi başlattığını duyurdu. Yapay zekanın artık sadece teknolojik bir gelişim alanı olmanın ötesine geçerek, rekabet kurallarını yeniden şekillendiren ve piyasa dinamiklerini değiştiren bir araç haline geldiği vurgulandı. Özellikle üretken yapay zeka alanındaki ilerlemelerin, veri, hesaplama gücü ve platform ekosistemleri etrafında yeni bir rekabet düzeni oluşturduğu belirtildi.

Yapay zeka değer zincirinin altyapıdan model geliştirmeye ve uygulamalara kadar uzanan çok katmanlı bir yapı üzerine kurulu olduğu ifade edildi. Erken ve yoğun kaynak erişimi sağlayan girişimlerin, değer zincirinin çeşitli katmanlarında konumlanarak dikey bütünleşik yapılar oluşturduğu ve pazardaki güçlerini hızla pekiştirdiği kaydedildi. Bu durumun, pazara giriş koşullarının zorlaşması, kullanıcıların belirli ekosistemlere bağımlı hale gelmesi ve rakiplerin temel girdilere erişimde zorluk çekmesi gibi riskleri beraberinde getirdiği vurgulandı.

Yapay zeka teknolojilerinin büyük dijital platformlarla entegrasyonunun rekabet hukuku açısından kritik bir sorun haline geldiği belirtildi. Bu entegrasyonun, kayırma, dışlama ve erişim kısıtlamaları gibi davranışlara zemin hazırlayabileceği ifade edildi. Başlatılan sektör incelemesi çerçevesinde, yapay zeka ekosisteminin temel modeller ekseninde nasıl şekillendiği, değer zincirinin katmanları arasındaki ilişkiler ve kritik girdilere erişim koşulları detaylı bir şekilde analiz edilecektir.

İnceleme ile yapay zeka alanındaki yapısal eğilimlerin ve potansiyel rekabet karşıtı risklerin erken aşamada tespit edilmesi hedeflenmektedir. Elde edilen bulguların, politika geliştirme süreçlerine ve rekabetçi yapının korunmasına yönelik müdahale araçlarına yön vermesi amaçlanmaktadır. Kurum, yapay zeka alanındaki dönüşümü yakından takip etmekte ve bu dönüşümün ülke ekonomisi ile rekabetçi dengeler üzerindeki etkilerini titizlikle incelemeye devam etmektedir.