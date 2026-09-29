Rektör Ünüvar, TEKMER toplantısında AÜ'nün 8. sıraya yükseldiğini söyledi - Son Dakika
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Rektör Ünüvar, TEKMER toplantısında AÜ'nün 8. sıraya yükseldiğini söyledi

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Rektör Ünüvar, TEKMER toplantısında AÜ\'nün 8. sıraya yükseldiğini söyledi
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AÜ TEKMER'in düzenlediği İşbirliği ve Ekosistem Geliştirme Toplantısı'nda Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, girişimcilik ekosistemine katkı hedeflerini anlattı. Ünüvar, üniversitenin araştırma üniversiteleri performans sıralamasında 8. sıraya yükseldiğini de aktardı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Teknoloji Merkezince (TEKMER) "TEKMER İşbirliği ve Ekosistem Geliştirme Toplantısı" düzenlendi.

Üniversitenin ANKARAİM binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, uzun zaman üzerinden çalıştıkları TEKMER'in tanıtımını yaptıklarını belirtti.

AÜ'nün Cumhuriyetin ilk üniversitesi olduğunu, bu yıl 80. yıl dönümünü kutladığını hatırlatan Ünüvar, üniversitenin her alanda ciddi ivmelenme içerisinde olduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası göstergelerde yükselişte olduklarını ifade eden Ünüvar, en son Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanan araştırma üniversitelerinin performans sıralamasında 8. sıraya yükseldiklerini anımsattı.

Üniversitenin, ülkeye kattığı katma değerle ölçümlendirilmesini istediklerini vurgulayan Ünüvar, "Tanıtımını yaptığımız TEKMER ile de inşallah sektör-akademisyen-öğrenci buluşmasını en güzel mecrada sağlamayı ve buradan ülkemiz için hatta insanlık için çok kıymetli ürünler çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

"Küresel ölçekte ülkemizi güçlendireceğine inanıyorum"

Prof. Dr. Ünüvar, üniversitenin çok güçlü ve köklü bir birikimi olduğunu, ciddi bir araştırma altyapısının bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de "girişimcilik ekosistemi"nin söz konusu olduğunu dile getiren Ünüvar, şunları kaydetti:

"TEKMER'in burada henüz ticarileşmemiş ve şirketleşememiş fikirlere ev sahipliği yapmasını istedik. Uzunca bir zaman temaslarımız oldu. KOSGEB, incelemeler yaptı. En son nihai kararda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve KOSGEB Başkanı Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile bir araya geldik ve TEKMER'i kurduk. Bununla, girişimciye önemli bir mecrayı, çabasını harekete ve hayata geçirecek bir mekanizmayı kurduğumuza inanıyoruz."

"Türkiye barışın tesisi için çalışmıştır"

TEKMER'in yol haritasına ilişkin bilgi veren Ünüvar, kısa vadede teknolojik girişimleri merkeze kazandırmayı, orta vadede üniversitedeki girişimcilik kültürünü daha da ileriye götürmeyi ve Ankara'nın girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ünüvar, uzun vadede ise ülkeye değer üreten, küresel ölçekte rekabet edebilen girişimcileri yetiştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Bunun, Türkiye'ye ve insanlığa da faydalı sonuçlar sağlayacağına işaret eden Ünüvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye etrafındaki bütün ateş çemberlerine rağmen daima barışın en büyük savunucusu olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek Ukrayna-Rusya savaşında gerekse Gazze'deki vahşetin durdurulmasında gerekse Amerika-İran savaşında daima bu uzlaşmacı tavrıyla bölgede barışın tesisi için çalışmıştır. Buradan yapacağımız üretimlerin küresel ölçekte ülkemizi güçlendireceğine ve ülkemizin gücünün de dünyadaki huzur, saadet ve refaha gerçekten katkı sunacağına yürekten inanıyorum."

Toplantı kapsamında KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu da KOSGEB'in girişimcilik destekleri ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin sunum yaptı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA
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