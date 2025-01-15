Rektör Yılmaz, Tıp Fakültesi İnşaatında İnceleme Yaptı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tıp Fakültesi yeni binası inşaatında inceleme gerçekleştirdi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Ali Şevki Erek Yerleşkesi'nde bulunan Tıp Fakültesinin inşaatı devam eden yeni binasında incelemelerde bulundu.

Yılmaz, inşaatın en kısa sürede biteceğini ve faaliyete geçeceği söyledi.

İncelemeye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe de katıldı.