Ressam Özgür Diler, 35 yıldır 100'den fazla kamu binasını çocuklar için resimliyor - Son Dakika
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Ressam Özgür Diler, 35 yıldır 100'den fazla kamu binasını çocuklar için resimliyor

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Ressam Özgür Diler, 35 yıldır 100\'den fazla kamu binasını çocuklar için resimliyor
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Ankara'da ressam Özgür Diler, 35 yıl önce başladığı mesleğinde 100'den fazla kamu binasının duvarına resim çizdi. Diler, çocuklara tarihi ve kültürel değerleri tanıtmak için Mehmet Akif Ersoy, Piri Reis ve Vahapzade portreleriyle Hürkuş ve KAAN motiflerini duvarlara işliyor.

ANKARA'da ressam Özgür Diler (47), 35 yıl önceki merakıyla başladığı mesleğinde bugüne kadar 100'den fazla kamu binasının duvarlarına resim çizdi. Binaları fırçasıyla renklendiren Diler, çocuklara tarihi ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy ve Piri Reis gibi şahsiyetlerin portrelerinin yanı sıra Hürkuş ve KAAN gibi yerli uçak motiflerini de duvarlara işliyor.

Ressam Özgür Diler, çocukluk yıllarında duvarlara resim çizerek başladığı sanat hayatını 35 yıldır tutkuyla sürdürüyor. Diler, hastane duvarlarından tişörtlere kadar farklı alanlarda çocukların hayal dünyasını resimlerine yansıtırken; tarihi, kültürel ve milli değerleri de eserleriyle tanıtıyor. Diler, çocuklara tarihi ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy, Piri Reis ve Azerbaycanlı şair Vahapzade gibi şahsiyetlerin portrelerinin yanı sıra Hürkuş ve KAAN gibi yerli uçak motiflerini de duvarlara işliyor.

Resimleriyle çocuklara tarihi değerleri aktarmayı hedeflediğini belirten Özgür Diler, yeteneğini küçük yaşlarında keşfettiğini söyleyerek, "Bizim bahçemizin duvarları vardı, oralara ufaktan resim yapmaya başladım. Sonradan sanatçıların resimlerini, tişörtlere yapıyorduk. Bizimki baskı değildi, fırçayla yapıyorduk. O zamanın meşhur olan sanatçılarını yapıyorduk" dedi.

'ÇOCUKLARA FAYDALI OLMAYI SEVİYORUZ'

Sanatıyla çocuklarda kültür bilinci oluşturmayı amaçladığını belirten Diler, "Çocukları seviyoruz, çocuklara faydalı olmayı da seviyoruz. Mesela Mehmet Akif Ersoy'u yapıyoruz, çocuklar görüyor, seviniyor. Mesela Piri Reis'i hiç tanımıyorlar ama portresini yapıyoruz, orada onu görüyor. Vahapzade, Azerbaycan'ın ünlü şairi, onu yapıyoruz, çocuklardan ilk defa gören oluyor, tanıyor. Hatta oraya onun dörtlüğünü, şiirini yazıyoruz. Bunlar çocukların çok dikkatini çekiyor. Hatta kimisi 'Ben de ressam olacağım, ben de yapacağım' diyor" ifadelerini kullandı.

'DİŞİNİ ÇEKTİKTEN SONRA FIRÇA VERİYORDUK'

Özgür Diler, çocuk hastanelerindeki duvar renklendirme çalışmalarına değinerek, "Ulucanlar Çocuk Hastanesi'ne resim yaptık. Diş çekilmesi biraz sıkıntı olduğu için çocuklar orada tabii ağlıyor ama o resimleri görünce seviyorlardı. Onlara faydası oluyordu, motivasyonu artıyordu. Kimi çocuk merak salıyordu, dişini çektikten sonra eline fırça veriyorduk" açıklamasını yaptı.

Duygulandığı projesini anlatan Diler, "Ulucanlar Cezaevi'nde mahkumlarımızın yaptığı resimlere restorasyon çalışması yaptık. Orada da ayrı duygulandık. Onlar belki 50-60-70 senelik resimlerdi. Restore ettik güzel bir şekilde. Oradaki ziyarete gelenler de sevindi, mahkumların yaptığı resimleri tekrar gördüler. Fotoğraf çekilenler oldu" dedi.

'EN BÜYÜK HEDEFİM ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK'

Bu zamana kadar 100'den fazla kamu binasına resim çizdiğini belirten Diler, "En büyük hedefim çocukları mutlu etmek. Onlara yaptığımız işlerden bir şeyler anlatmak, öğretmek, bilmelerini sağlamak. Kendi kültürümüzü, tarihimizi resimlere döküp anlatmak. Bazen yaptığımız şeyleri bile unutuyoruz. 100'den fazladır yaptığımız yerler. Elimizden geldiği kadar insanların taleplerini yerine getirmek, çocukları mutlu etmek. En büyük hedefim bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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