Restoran çalışanından hayat kurtaran müdahale - Son Dakika
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Restoran çalışanından hayat kurtaran müdahale

Karabük'te soluk borusuna yiyecek kaçan çocuk, restoran çalışanı tarafından Heimlich Manevrası ile kurtarıldı. Olay İstasyon Caddesinde 44 yıldır faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte restorana gelen bir çocuğun soluk borusuna yiyecek kaçtı. Panikleyen çocuğun yardımına restoran çalışanı Ferdi Kanış yetişti. Çalışanın 'Heimlich manevrası' yöntemi müdahalesiyle çocuk yeniden rahatça nefes almaya başladı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Ferdi Kanış, 'Pazar günü böyle bir olay hadise oldu. Çocuk 10-11 yaşlarındaydı. Annesi bir anda panikle 'Oğlumu kurtarın, oğlum ölüyor' diye bağırdı. Bende o an refleksle koştum. İki defa Heimlich müdahalesi yaptım. Sonra çocuğun biraz ensesine dokundum. Çocuk 'Ağabey tamam çıktı' deyince lavaboya götürdüm. Elini yüzünü yıkadım' dedi. Kanış, olay sırasında çocuğun hamile annesinin de paniklediğini ve dışarı çıkartarak sakinleştirdiklerini belirterek, Heimlick manevrasını restoran sahibinin aldırdığı ilk yardım eğitiminde öğrendiğini söyledi.

09.02.2024 15:19
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Restoran çalışanından hayat kurtaran müdahale

Soluk borusuna yiyecek kaçan çocuğu Heimlich Manevrası ile kurtardı

KARABÜK - Karabük'te soluk borusuna yiyecek kaçan çocuk, restoran çalışanı tarafından Heimlich Manevrası ile kurtarıldı.

Olay İstasyon Caddesinde 44 yıldır faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte ailesiyle birlikte restorana gelen bir çocuğun soluk borusuna yiyecek kaçtı. Panikleyen çocuğun yardımına restoran çalışanı Ferdi Kanışyetişti. Çalışanın "Heimlich manevrası" yöntemi müdahalesiyle çocuk yeniden rahatça nefes almaya başladı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Ferdi Kanış, "Pazar günü böyle bir olay hadise oldu. Çocuk 10-11 yaşlarındaydı. Annesi bir anda panikle 'Oğlumu kurtarın, oğlum ölüyor' diye bağırdı. Bende o an refleksle koştum. İki defa Heimlich müdahalesi yaptım. Sonra çocuğun biraz ensesine dokundum. Çocuk 'Ağabey tamam çıktı' deyince lavaboya götürdüm. Elini yüzünü yıkadım" dedi.

Kanış, olay sırasında çocuğun hamile annesinin de paniklediğini ve dışarı çıkartarak sakinleştirdiklerini belirterek, Heimlick manevrasını restoran sahibinin aldırdığı ilk yardım eğitiminde öğrendiğini söyledi.

Restoran çalışanından hayat kurtaran müdahale
Kaynak: İHA

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Karabük, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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