Reyhanlı'da Alkolle Kaza: 15 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Reyhanlı'da Alkolle Kaza: 15 Yaralı

Reyhanlı\'da Alkolle Kaza: 15 Yaralı
11.02.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reyhanlı'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı; sürücü alkol etkisiyle 15 kişiyi yaraladı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü M.A.'nın yapılan kontrolde 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gündüz saatlerinde Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen öğrenci taşıyan servis minibüsü ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü M.A.'nın 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.A. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Otomobil, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Alkolle Kaza: 15 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı Hesap tartışmasının ardından restoran kurşunlandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
İçişleri Bakanlığı’na atanan Mustafa Çiftçi kimdir İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:14
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 21:51:56. #7.11#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da Alkolle Kaza: 15 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.