Reyhanlı'da Evden 6 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine incelenen evden 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Reyhanlı Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kötü koku yayıldığını ihbar ettiği ikamette inceleme yaptı.

Ekipler, ikametin girişinde ve bahçesinde plastik malzeme ve evsel atık biriktirildiğini belirledi.

Adresten çıkarılan atıklar, 6 kamyona yüklenip bölgeden uzaklaştırıldı.