Reyhanlı'da Kadın Cinayeti

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Olay, sabah saatlerinde Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Koçak ile 5 çocuğunun annesi Ayşe Koçak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Yusuf Koçak, mutfaktan aldığı bıçakla Ayşe Koçak'ı yaralayıp kaçtı. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Koçak'ın cenazesi Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.