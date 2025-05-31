Reyhanlı'da Koyunlar Çamura Saplandı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bahçeden kaçan kurbanlık 2 koyun deredeki çamura düşerek mahsur kaldı. Koyunlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kurbanlık olarak beslenen 2 koyun, kaçtı. Koyunlar, kaçarken girdikleri derede çamura saplandı. Koyunlarının arkasından giden vatandaşlar, hayvanları kendi imkanlarıyla çıkartamayınca yardım istedi Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, ekibi iş makinesiyle girdikleri dereden koyunları çıkartarak sahibine teslim etti.

Haber-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: Hatay,