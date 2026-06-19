Reyhanlı\'da Otomobil Yangını

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobilden inerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü. Otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.