Reyhanlı'da Su Bastı, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

EVLERİNDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle su basan evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ve Türk Kızılay ekiplerince kurtarıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, güvenli yerlere taşındı. Ekiplerin su basan noktalardaki çalışmaları devam ediyor.
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: REYHANLI (Hatay),
