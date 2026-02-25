Reyhanlı'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu - Son Dakika
Reyhanlı'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu

Reyhanlı'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu
25.02.2026 00:39
Kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk, 3 km boyunca tehlikeli bir yolculuk yaptı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kamyonetin arkasına asılarak 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, akşam saatlerinde Reyhanlı'daki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi Seyir halindeki kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk, sürücüden habersiz tehlike yaklaşık 3 kilometre tehlikeli şekilde yolculuk etti. Hem kendi hem de cadde üzerindeki trafiği tehlikeye düşüren çocukların bu yolculuğu diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Diğer sürücülerin kornaya basarak uyardığı kamyon sürücüsünün aracını durdurması ile çocukların tehlikeli yolcuları herhangi bir yaralanma meydana gelmeden sona erdi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu - Son Dakika

SON DAKİKA: Reyhanlı'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu - Son Dakika
