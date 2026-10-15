Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalandığını SANA duyurdu

Reyhanlı saldırısı sanığı Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalandığını SANA duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın (Ali Kiyali) Suriye'de yakalandığını bildirdi. SANA'ya göre Reyhanlı saldırısı sanığı Ural, kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist "Mihraç Ural"ın (Ali Kiyali) kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını bildirdi
Kaynak: AA
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