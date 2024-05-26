Reynmen ve Buray, Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Sahne Aldı - Son Dakika
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Reynmen ve Buray, Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Sahne Aldı

Reynmen ve Buray, Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Sahne Aldı

Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nde Reynmen ve Buray, Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda sahne aldı. Yaman Bakkaç konseriyle başlayan etkinlikte, Reynmen ve Buray sevilen şarkılarını seslendirdi. Belediye Başkanı Derya Bulut, festivalin sona erdiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

26.05.2024 12:19
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Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Reynmen ve Buray sahne aldı.

Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen program, Yaman Bakkaç konseriyle başladı.

Ardından sahne alan Reynmen ve Buray sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, konserlerin ardından yaptığı konuşmada, 30. Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinin sona erdiğini söyledi.

Festivalin coşkuyla kutlandığını ifade eden Bulut, etkinliklere katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Reynmen ve Buray, Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Sahne Aldı - Son Dakika

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