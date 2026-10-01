Riau Adaları'nda 3 uçak motoru ele geçirildi, değerinin 1,6 milyon dolar olduğu söylendi

Riau Adaları'nda 3 uçak motoru ele geçirildi, değerinin 1,6 milyon dolar olduğu söylendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Riau Adaları Bölge Polisi, Batam'da düzenlediği kaçakçılık operasyonunda Singapur'dan kaçak sokulan 3 uçak motoruna el koydu. Değeri 1,6 milyon dolar olan motorlarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, motorların kuru yük gemisiyle Batam'a getirildiği belirtildi.
Endonezya'nın Riau Adaları'nda, Singapur'dan ülkeye kaçak yollarla sokulan ve toplam değeri 1,6 milyon dolar olan 3 uçak motoru ele geçirildi.
Antara ajansının haberine göre, Riau Adaları Bölge Polisi, düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, Batam bölgesinde 3 uçak motoruna el koydu.
Singapur'dan Endonezya'ya kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen uçak motorlarının toplam değerinin 1,6 milyon dolar olduğu ifade edildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, nihai varış noktaları başkent Cakarta olan motorların kuru yük gemisiyle Batam'a getirildiklerini ve depodan transferleri esnasında ele geçirildiklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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