Rick Scott'tan Türkiye'ye F-35 Yasağı
Rick Scott'tan Türkiye'ye F-35 Yasağı

20.04.2026 11:02
Florida Senatörü Rick Scott, Türkiye'nin F-35 programına katılımının imkansız olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - ABD'nin Florida Senatörü Rick Scott, " Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olamayacağını" öne sürerek, "Ankara'nın ABD yapımı savunma platformlarını satın alamayacağını" iddia etti.

ABD'nin Florida Senatörü Rick Scott, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin F-35 alamayacağını" ileri sürdü.

Scott, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almasından sonra F-35 programından çıkarılmasına" ilişkin söylemlerini alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Hamas'ı, Müslüman Kardeşler'i finanse eden, İsrail'den nefret eden, Rusya ve İran'ı seven ülke... F35, F16 ve diğer Amerikan yapımı savunma platformlarını almada bol şanslar... 2018'de (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a söyledim ve tekrar söylüyorum: F35'i alamayacaksınız."

