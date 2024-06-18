Riga'da düzenlenen Tai Chi Festivali'nden görüntüler

Güncel

ÇEKİM TARİHİ: 15 Haziran 2024

KONUM: Riga, Letonya

1. Tai Chi Festivali'nden çeşitli görüntüler

Letonya'nın başkenti Riga'nın merkezi parkı ZALA SALA'da (Yeşil Ada) Cumartesi günü Tai Chi Festivali düzenlendi.

Riga, Jurmala ve Letonya'nın diğer şehirlerinden Tai Chi tutkunları ZALA SALA parkında bir araya geldi ve Tai Chi, Tai Chi fan ve Tai Chi kılıç danslarını sergiledi.

Festival, Letonya Tai Chi Derneği ve yerel bir Çin resim stüdyosu ortaklığında düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Riga'dan bildiriyor.

(XHTV)